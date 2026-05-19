Композитор Корнелюк раскрыл, что общего у музыки и математики
Игорь Корнелюк признался НСН, что музыка действительно напрямую связана с точными науками, и раскрыл, что в школе ему легко давались математика и физика.
Любой человек, начинающий углубленно изучать музыку, в какой-то момент понимает, что у нее есть много общего с математикой. Об этом НСН рассказал композитор, певец, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Корнелюк.
Ученые из Испании пришли к выводу, что игра на музыкальном инструменте повышает внимание и бдительность. Так, результаты исследования с участием 420 человек показали устойчивые преимущества людей с музыкальным образованием практически по всем протестированным показателям (внимание, бдительность, быстрота реакции и др.). Корнелюк раскрыл, в чем секрет.
«Игра на музыкальных инструментах дарит огромное эмоциональное наслаждение. А это, в свою очередь, влияет на наше восприятие всего окружающего мира, на наш тонус. Но когда человек начинает углубленно изучать музыку, он понимает, что законы гармонии и таблица Пифагора как-то очень похожи. Я не знаю, насколько занятие музыки повышает концентрацию, но я всегда хорошо занимался по математике и физике, принимал участие во всех олимпиадах, и мне это давалось легко», - рассказал он.
По словам Корнелюка, большинство исполнителей даже не знакомы с нотной грамотой, а без этой основы невозможно профессионально заниматься музыкой.
«99% музыки, которая нас окружает, написана непрофессионалами и не музыкантами. То, что сейчас нас окружает в музыкальном плане – это результат людей, занимающихся музыкой и абсолютно не знающих нотной грамоты. Если писатель в слове «еще» делает четыре ошибки, он может писать книги и заниматься литературой? Здесь то же самое», - уточнил он.
Ранее обладатель многих престижных кинопремий, актер Евгений Цыганов заявил, что планирует выпустить новые песни своей группы «МЕ4ТА» на виниловой пластинке, запись которой идет на студии Vintage Records.
