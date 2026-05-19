В Испании при стрельбе в провинции Альмерия погибли два человека

Стрельба произошла в провинции Альмерия в Испании, погибли два человека. Об этом сообщило агентство EFE.

Уточняется, что ЧП произошло в муниципалитете Эль-Эхидо.

«Два человека погибли, еще четверо, включая двух несовершеннолетних, получили тяжелые ранения», - отмечает агентство.

Предполагаемый стрелок скрылся. Его разыскивает гражданская гвардия Испании.

Ранее в американском Вашингтоне неподалеку от Белого дома произошел инцидент со стрельбой, пострадал один человек, напоминает Ura.ru.

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
