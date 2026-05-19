Российских школьников нужно учить правильной работе с искусственным интеллектом (ИИ), а не демонизировать его использование, рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в разговоре с НСН.



Американские ученые проанализировали свыше 500 000 оценок студентов неназванного техасского университета в период с 2018 по 2025 год с разных факультетов. Оказалось, что доля отличных оценок выросла на 30% в ноябре 2022 года, после релиза ChatGPT. Положительная динамика больше всего коснулась направлений с большой долей письменных заданий, а также курсов программирования. Об этом сообщает Wylsacom Media. Володарский связал это с устареванием системы образования.