Борьба с калькуляторами: Омбудсмен призвал пересмотреть подход к ИИ в учебе
Искусственный интеллект должен быть помощником, а не врагом в учебе, заявил НСН Амет Володарский.
Российских школьников нужно учить правильной работе с искусственным интеллектом (ИИ), а не демонизировать его использование, рассказал омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в разговоре с НСН.
Американские ученые проанализировали свыше 500 000 оценок студентов неназванного техасского университета в период с 2018 по 2025 год с разных факультетов. Оказалось, что доля отличных оценок выросла на 30% в ноябре 2022 года, после релиза ChatGPT. Положительная динамика больше всего коснулась направлений с большой долей письменных заданий, а также курсов программирования. Об этом сообщает Wylsacom Media. Володарский связал это с устареванием системы образования.
«В наш век искусственного интеллекта совершенно по-другому рассматривается система получения знаний и контроля качества знаний. Старые контрольные и тесты в классическом виде уже не работают. Весь образовательный мир задается сегодня вопросом, как выстроить новый механизм для проверки остаточных знаний. Причем этот вопрос задают от детского сада до докторантуры. Сегодня ИИ способен написать реферат и курсовую за две-три минуты. А что делать педагогу? Как оценить такую работу? Я думаю, сейчас у педагога основная работа — это взаимодействие с учеником в аудитории. К примеру, надо дать возможность, студенту защитить работу, написанную совместно с ИИ, в режиме реального времени. С педагогом разобрать проблемные, спорные вопросы. Это принесет больше пользы, чем простое обвинение студентов в использовании ИИ. И до эпохи интернета переписывали курсовые друг у друга, пренебрегая ссылками. Одна курсовая по какой-то теме могла получить "отлично" в одном вузе, а позже эту же работу можно было увидеть в другом вузе», — подчеркнул он.
Омбудсмен добавил, что современная борьба с искусственным интеллектом — это архаизм, подобный войне с калькуляторами в 1970-е.
«Сейчас в вузах есть серьезные программы, которые проверяют письменные работы на плагиат. Наша система антиплагиата одна из лучших, но понятно, что она объективно отстает от тех процессов, которые происходят у искусственного интеллекта. Поэтому бороться с искусственным интеллектом нельзя, это все равно, что бороться с калькуляторами. В 1970-х годах были люди, которые запрещали их приносить в школу, но это неправильно. Если бы поколение не считало на калькуляторах, то оно бы не придумало электронику, интернет и так далее. Поэтому надо привлечь ИИ в образовательный процесс: не задавать “домашку”, а требовать, чтобы ребенок решил задачу вместе с нейросетью, а потом в классе защитил бы ответ у педагога. Стоит немного изменить функцию обучения, чтобы ИИ был в помощь», — указал он.
