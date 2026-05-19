Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии

Самолет Ан-2 с пассажирами совершил аварийную посадку в лесном массиве в Якутии. Об этом сообщило управление МЧС по республике.

«На борту находились 8 человек», - отметили в ведомстве.

На место инцидента направили спасателей РПСБ и медиков, в готовности находились авиаторы и специалисты МЧС.

По данным управления, после ЧП поступило сообщение о координатах самолета и выходе пассажиров из леса пешком в сторону Теплого ключа.

Ранее в Тюменской области аварийно сел самолет RALL, выполнявший лесопатрульный полет. На борту воздушного судна находились пилот и летчик-наблюдатель, они не пострадали, пишет Ura.ru.

