Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии
Самолет Ан-2 с пассажирами совершил аварийную посадку в лесном массиве в Якутии. Об этом сообщило управление МЧС по республике.
«На борту находились 8 человек», - отметили в ведомстве.
На место инцидента направили спасателей РПСБ и медиков, в готовности находились авиаторы и специалисты МЧС.
По данным управления, после ЧП поступило сообщение о координатах самолета и выходе пассажиров из леса пешком в сторону Теплого ключа.
Ранее в Тюменской области аварийно сел самолет RALL, выполнявший лесопатрульный полет. На борту воздушного судна находились пилот и летчик-наблюдатель, они не пострадали, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Композитор Корнелюк раскрыл, что общего у музыки и математики
- Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу в Якутии
- Борьба с калькуляторами: Омбудсмен призвал пересмотреть подход к ИИ в учебе
- Сотни БПЛА и ни одной уступки: Как Зеленский опять завел переговоры в тупик
- В Испании при стрельбе в провинции Альмерия погибли два человека
- В России планируется модернизировать более 16 авиапроизводств
- Армия России начала учения по подготовке и применению ядерных сил
- Лукашенко назвал Свердловскую область «россиеобразующей»
- США проведут испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III
- За ночь над Россией сбили 315 беспилотников ВСУ