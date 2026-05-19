Под Воронежем задержали агентов Киева, взорвавших БПЛА в воинской части

ФСБ пресекла противоправную деятельность двух завербованных Киевом граждан ближнего зарубежья, подорвавших БПЛА на территории воинской части в Воронежской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.

По данным правоохранителей, двое иностранцев 1982 и 1988 годов рождения были завербованы представителем СБУ в мессенджере Telegram. По заданию Киева злоумышленники приобретали сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц, и проверяли уровень сигнала мобильных операторов на конкретных участках местности.

В дальнейшем по заданию украинских спецслужб фигуранты прибыли в Воронежскую область для изъятия FPV-дронов с взрывчатым веществом, пишет RT. Затем они активировали и подорвали один из БПЛА на территории местной воинской части. Злоумышленников задержали и арестовали.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела об оказании иностранцем помощи противнику в заведомо направленной против безопасности РФ деятельности, о совершении взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с посягательством на объекты ВС, а также о незаконных приобретении и перевозка взрывчатки группой лиц по предварительному сговору.

Ранее на территории Крыма пресекли противоправную деятельность двух россиян, которые передавали Киеву сведения о военных объектах и данные членов территориальной обороны региона.

