Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Александр Стубб – не нейтральные политики, поэтому в переговорах с Россией по Украине вряд ли смогут участвовать, наиболее приемлемый вариант из всех – экс-премьер Италии Марио Драги, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.

Ранее Politico со ссылкой на трех дипломатов сообщило, что Евросоюз рассматривает Меркель, Стубба и Драги в качестве возможных переговорщиков с Россией. А глава евродипломатии Кая Каллас отказалась от роли посредника – собеседники издания отметили, что ее антироссийская позиция может оттолкнуть президента РФ Владимира Путина.

Если в Европе идет выбор между вышеперечисленными кандидатурами, то, по мнению немецкого политолога, он упадет на Драги.

«Я приветствовал бы в качестве переговорщика политика-немца, потому что Германия исторически играла роль такого посредника. Однако боюсь, что премьер Фридрих Мерц, у которого отрицательное отношение к Меркель, согласится на нее. Стубб, кажется, сам хочет очень играть такую роль в Европе, но только чтобы повыпендриваться. Драги самый нейтральный из этих трех кандидатов. Он большой специалист по ЕС, итальянец, представитель нейтрального государства, никаких высказываний о том, что Украина должна выиграть войну, не делал. В отличие от Меркель», - считает собеседник НСН.