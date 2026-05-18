Немецкий политолог назвал имя вероятного переговорщика от ЕС с Россией
Список кандидатов в переговорщики говорит о том, что в ЕС тянут резину, стараясь выиграть время, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель и президент Финляндии Александр Стубб – не нейтральные политики, поэтому в переговорах с Россией по Украине вряд ли смогут участвовать, наиболее приемлемый вариант из всех – экс-премьер Италии Марио Драги, заявил НСН немецкий политолог Александр Рар.
Ранее Politico со ссылкой на трех дипломатов сообщило, что Евросоюз рассматривает Меркель, Стубба и Драги в качестве возможных переговорщиков с Россией. А глава евродипломатии Кая Каллас отказалась от роли посредника – собеседники издания отметили, что ее антироссийская позиция может оттолкнуть президента РФ Владимира Путина.
Если в Европе идет выбор между вышеперечисленными кандидатурами, то, по мнению немецкого политолога, он упадет на Драги.
«Я приветствовал бы в качестве переговорщика политика-немца, потому что Германия исторически играла роль такого посредника. Однако боюсь, что премьер Фридрих Мерц, у которого отрицательное отношение к Меркель, согласится на нее. Стубб, кажется, сам хочет очень играть такую роль в Европе, но только чтобы повыпендриваться. Драги самый нейтральный из этих трех кандидатов. Он большой специалист по ЕС, итальянец, представитель нейтрального государства, никаких высказываний о том, что Украина должна выиграть войну, не делал. В отличие от Меркель», - считает собеседник НСН.
Дружба Путина и Меркель – это миф, распространенный в России, добавил Рар.
«Дружил Путин не с Меркель, а со Шрёдером. Это миф, созданный российскими СМИ, а в Германии об этом не писали никогда. Это просто кому-то хотелось видеть: Меркель с Путиным действительно не ругались, где-то общались... Но не надо забыть высказывание Меркель, которое и вошло историю – о том, что Европа Минские соглашения всерьез не рассматривала, потому что хотела вооружить Украину, чтобы она вернула себе территорию. Я считаю, что Меркель - хороший выбор, но сомневаюсь, что переговорщиком будет она. Это не нейтральный политик», - сказал Рар.
По мнению политолога, пока ЕС не стремится к переговорам с Россией из-за слишком больших разногласий.
«Кто будет переговорщиком, определит Евросоюз, но он не выберет кандидата, против которого выступят Украина и Россия. Переговорщик будет согласован. Но если бы назвали кого-то из этих троих – Драги, Стубб и Меркель – то я бы посчитал, что в ЕС просто тянут резину, стараются выиграть время. Я не вижу желания ЕС остановить военные действия и сесть за стол переговоров. Темы, которые должны подниматься на переговорах, - будущая безопасность Европы, невхождение Украины в НАТО, судьба Донбасса. Президент США Дональд Трамп готов обсуждать эти вопросы, а Евросоюз пока нет», - отметил политолог.
Чуть позднее стало известно, что Меркель не поддержала идею стать переговорщиком с Россией от Европы.
Меркель может быть хорошим кандидатом в переговорщики с Россией со стороны Евросоюза, но у Герхарда Шредера были более доверительные отношения с Владимиром Путиным, сказал ранее НСН старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин.
