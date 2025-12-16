Снижение спроса на мороженное объяснили холодным летом
Главный фактор продаж для мороженого — это погода, заявила НСН Наталья Уткина.
Россияне потребляют мороженое на хорошем уровне, а уровень продаж незначительно колеблется из-за холодов. Более того, российские сорта востребованы у ближайших соседей, рассказал главный технолог союза мороженщиков России Наталья Уткина в разговоре с НСН.
Производители мороженого по итогам 2025 года увеличат поставки своей продукции за границу на 25,9% в денежном выражении и на 10–15% — в натуральном. Зарубежные рынки становятся для них более перспективными из-за снижения внутренних продаж. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Уткина отметила, что снижение спроса зависит только от погодных условий.
«У нас достаточно высокий спрос на мороженое внутри страны, особенно в прошлом году. В этом году мы наблюдали небольшое снижение на 3-5% по отношению к 2024-му, но это неплохое потребление на сегодняшний день. Эти цифры зависят, в первую очередь, от температурных режимов: у нас в этом году были более холодные весна и лето, чем в прошлом году. Самое востребованное мороженое в России — это мороженое в вафельном стаканчике. А если говорить по типу смеси — это пломбир в ванильном вафельном стаканчике, который является абсолютным лидером по спросу мороженого в РФ. Те виды, которые больше всего продаются в России, они же и востребованы за границей, потому что основные наши потребители зарубежные — это Казахстан, Белоруссия, Монголия, Узбекистан. Там живут люди, которые выросли в советской парадигме. Поэтому они покупают вафельный стаканчик, эскимо и мороженое в сахарном рожке», — указала она.
Ранее доктор медицинских наук, врач-кардиолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН развеял страшилки об инфаркте от мороженого.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В школе Подмосковья после нападения нашли муляж взрывного устройства
- НСПК допустила отказ от контактного интерфейса карт «Мир» к 2031 году
- Снижение спроса на мороженное объяснили холодным летом
- Риелтор Сырцов: Решение ВС РФ по делу Долиной обезопасило покупку вторичного жилья
- Славянские мифы в эстетике Васнецова: Какой станет дарк-фэнтези «Очарованные»
- Подозреваемый в нападении на школу в Одинцово подросток признался в преступлении
- В Госдуме рассказали, когда в России полностью закроют YouTube
- Туск назвал преждевременными разговоры о гарантиях США для Украины
- СМИ: США и ЕС не будут ратифицировать гарантии безопасности для Украины
- Россиянам объяснили, как сделать легким новогодний стол
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru