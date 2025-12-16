Россияне потребляют мороженое на хорошем уровне, а уровень продаж незначительно колеблется из-за холодов. Более того, российские сорта востребованы у ближайших соседей, рассказал главный технолог союза мороженщиков России Наталья Уткина в разговоре с НСН.

Производители мороженого по итогам 2025 года увеличат поставки своей продукции за границу на 25,9% в денежном выражении и на 10–15% — в натуральном. Зарубежные рынки становятся для них более перспективными из-за снижения внутренних продаж. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Уткина отметила, что снижение спроса зависит только от погодных условий.