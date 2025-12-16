Снижение спроса на мороженное объяснили холодным летом

Главный фактор продаж для мороженого — это погода, заявила НСН Наталья Уткина.

Россияне потребляют мороженое на хорошем уровне, а уровень продаж незначительно колеблется из-за холодов. Более того, российские сорта востребованы у ближайших соседей, рассказал главный технолог союза мороженщиков России Наталья Уткина в разговоре с НСН.

Производители мороженого по итогам 2025 года увеличат поставки своей продукции за границу на 25,9% в денежном выражении и на 10–15% — в натуральном. Зарубежные рынки становятся для них более перспективными из-за снижения внутренних продаж. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Уткина отметила, что снижение спроса зависит только от погодных условий.

США за три года нарастили импорт мороженого из РФ до максимума
«У нас достаточно высокий спрос на мороженое внутри страны, особенно в прошлом году. В этом году мы наблюдали небольшое снижение на 3-5% по отношению к 2024-му, но это неплохое потребление на сегодняшний день. Эти цифры зависят, в первую очередь, от температурных режимов: у нас в этом году были более холодные весна и лето, чем в прошлом году. Самое востребованное мороженое в России — это мороженое в вафельном стаканчике. А если говорить по типу смеси — это пломбир в ванильном вафельном стаканчике, который является абсолютным лидером по спросу мороженого в РФ. Те виды, которые больше всего продаются в России, они же и востребованы за границей, потому что основные наши потребители зарубежные — это Казахстан, Белоруссия, Монголия, Узбекистан. Там живут люди, которые выросли в советской парадигме. Поэтому они покупают вафельный стаканчик, эскимо и мороженое в сахарном рожке», — указала она.

Ранее доктор медицинских наук, врач-кардиолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН развеял страшилки об инфаркте от мороженого.

