«Заглатывать в три укуса?»: Кардиолог развеял страшилки об инфаркте от мороженого
Теоретически стенокардия от мороженого возможна, но на практике не было подобных случаев, сказал в эфире НСН Юрий Конев.
Инфаркт от мороженого в жару практически нереален, если только не заглатывать его с большой скоростью огромными кусками, заявил в интервью НСН доктор медицинских наук, врач-кардиолог, профессор Юрий Конев.
Кардиолог Ирина Тарасова ранее сообщила «Газете.ру», что мороженое в жару может стать «спусковым крючком» для сердечного приступа. По ее словам резкий холод может вызвать спазм сосудов и такое явление как «вазоспастическая стенокардия». Конев не согласился с коллегой.
«Если человек будет есть мороженое в жару огромными кусками и заглатывать порцию в три укуса, может быть какое-то воздействие. Теоретически стенокардия возможна, но на практике маловероятно, что человек будет есть мороженое с такой скоростью. Я не слышал никогда о подобных случаях. Это нереальная ситуация. Мне кажется, здесь дело в желании специалиста, рассказавшего об этом, понравиться читателям. При этом умеренность важна во всем, и с мороженым тоже», - сказал профессор.
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ранее призвала обратить внимание на продажу несовершеннолетним мороженого с содержанием кофеина и таурина. Глава комитета Госдумы по защите семьи и детей Нина Останина сказала в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что здесь есть вопросы к Роспотребнадзору, а не к МВД.
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