Инфаркт от мороженого в жару практически нереален, если только не заглатывать его с большой скоростью огромными кусками, заявил в интервью НСН доктор медицинских наук, врач-кардиолог, профессор Юрий Конев.

Кардиолог Ирина Тарасова ранее сообщила «Газете.ру», что мороженое в жару может стать «спусковым крючком» для сердечного приступа. По ее словам резкий холод может вызвать спазм сосудов и такое явление как «вазоспастическая стенокардия». Конев не согласился с коллегой.