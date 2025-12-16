НСПК допустила отказ от контактного интерфейса карт «Мир» к 2031 году

Национальная система платежных карт в перспективе может отказаться от контактного интерфейса для чтения карт «Мир». Об этом заявил руководитель операционно-технологической поддержки проектов НСПК Сергей Бобров, выступая на технологической конференции компании.

По его словам, к 2031 году доля контактных платежей станет незначительной, что делает дальнейшее развитие этого интерфейса экономически нецелесообразным. Сейчас число операций с использованием контактного способа оплаты в системе «Мир» продолжает сокращаться и составляет менее 1,5% от общего объема транзакций.