НСПК допустила отказ от контактного интерфейса карт «Мир» к 2031 году
Национальная система платежных карт в перспективе может отказаться от контактного интерфейса для чтения карт «Мир». Об этом заявил руководитель операционно-технологической поддержки проектов НСПК Сергей Бобров, выступая на технологической конференции компании.
По его словам, к 2031 году доля контактных платежей станет незначительной, что делает дальнейшее развитие этого интерфейса экономически нецелесообразным. Сейчас число операций с использованием контактного способа оплаты в системе «Мир» продолжает сокращаться и составляет менее 1,5% от общего объема транзакций.
В НСПК отмечают, что изменение платежных привычек пользователей и рост бесконтактных и цифровых способов оплаты напрямую влияют на технологическую стратегию системы.
Национальная система платежных карт была создана в 2014 году, 100% ее акций принадлежит Банку России, передает «Радиоточка НСН».
