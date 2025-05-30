«У нас сейчас все как сядут на окрошку и будут ее есть целый день, но этого делать нельзя. Она очень высокобелковая, это достаточно тяжелое блюдо, потому что там много сырых овощей, те же огурец или редис. Это тяжелое блюдо для переваривания, оно может вызвать метеоризм, повышенное газообразование. Ее суточная норма берется из расчета 150 граммов мяса, 200 граммов всех этих ингредиентов - картошка, редиска, огурца и зелень - и все это вот разбавить 150-200 граммами кефира, тана или кваса. В целом окрошка очень полезна, особенно в летнее время. Это категория холодных супов, которые улучшают терморегуляцию в жару, она улучшает работу кишечной флоры. Это мегасбалансированный, суперценный продукт», - сказала диетолог.

Мухина также указала, почему окрошку лучше делать на белом квасе, чем на кефире.

«У нас сейчас появились такие сорта кваса, в которых производители уменьшили и калорийность, и количество сахара, появился белый квас, в его состав не добавляют ароматизаторы и красители. Поэтому здесь на любителя, потому что обезжиренный кефир тоже хорош, там идет очень хорошее газообразование. В квасе тоже есть газы, при этом наш знаменитый кардиолог Лео Бокерия рекомендует пить все только газированное. Поэтому я, скорее, не за кефир, а за тан или квас для окрошки», - заключила собеседница НСН.

Со своей стороны, диетолог Маргарита Королева ранее советовала «Радиоточке НСН» окрошку на квасе, поскольку есть люди, которые не переносят кисломолочные продукты.

