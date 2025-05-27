Российская нейросеть GigaChat сдала вступительный экзамен в Гнесинку
Нейросеть GigaChat от Сбера прошла вступительные экзамены в Российскую академию музыки имени Гнесиных, говорится в релизе музыкального сервиса «Звук», который имеется в распоряжении НСН.
Сдавая экзамен на образовательную программу «Музыковедение», нейросеть отвечала на вопросы по истории российской, зарубежной и эстрадно-джазовой музыки, а также продемонстрировала способность анализировать музыку разных композиторов.
«Успешная сдача экзамена GigaChat в Гнесинке – проект, который показал потенциал искусственного интеллекта не только в обработке данных, но и в глубоком понимании искусства», - отметил директор по продукту «Звука» Артем Лебедев.
По его словам, успех эксперимента позволит «открывать новые грани в анализе музыкального контента» и улучшить музыкальные рекомендации.
Ранее GigaChat успешно сдал ЕГЭ по обществознанию, прошёл аттестацию в РАНХиГС по финансовой грамотности, банковскому делу и страхованию, а также сдал выпускной экзамен медицинского вуза, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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