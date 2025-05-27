Российская нейросеть GigaChat сдала вступительный экзамен в Гнесинку

«Успешная сдача экзамена GigaChat в Гнесинке – проект, который показал потенциал искусственного интеллекта не только в обработке данных, но и в глубоком понимании искусства», - отметил директор по продукту «Звука» Артем Лебедев.

По его словам, успех эксперимента позволит «открывать новые грани в анализе музыкального контента» и улучшить музыкальные рекомендации.

Ранее GigaChat успешно сдал ЕГЭ по обществознанию, прошёл аттестацию в РАНХиГС по финансовой грамотности, банковскому делу и страхованию, а также сдал выпускной экзамен медицинского вуза, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

