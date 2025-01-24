Производство ключевых узлов для беспилотников запустили в России

Производство ключевых узлов для беспилотников запустил один из заводов госкорпорации «Ростех», что поможет уменьшить зависимости от поставок комплектующих из стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщило издание «Известия».

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В оборонно-промышленном комплексе отметили, что на предприятии освоено производство контроллеров для двигателей различных мощностей, а также навигационных модулей, впоследствии будет запущено производство полетных контроллеров для малых беспилотников. Все изготавливаемые на заводе комплектующие полностью разработаны в России.

Запуск производства подтвердили и в пресс-службе «Ростеха». По словам представителей госкорпорации, новые изделия интегрируют в конструкции беспилотников максимально быстро. Кроме того, в «Ростехе» заявили, что специалистами был создан навигационный модуль, позволяющим ориентироваться по наземным базовым станциям мобильной связи и по спутникам. Контроллеры двигателя производятся для БПЛА грузоподъемностью до 10 кг и до 25 кг.

Ранее концерн «Калашников» испытал в зоне спецоперации России на Украине опору для поражения беспилотников огнем стрелкового оружия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ОружиеПроизводствоРостехБеспилотники

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