НАС предложил законодательно закрепить штрафы водителей с БПЛА

В Национальном автомобильном союзе (НАС) предложили использовать беспилотники для видеофиксации нарушений ПДД, а также применять их в автономном режиме для наказания водителей. Об этом рассказал вице-президент НАС Антон Шапарин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Самые высокие средние штрафы за нарушение ПДД оказались в Санкт-Петербурге

Шапарин отметил, что НАС оценит эффективность БПЛА и тогда будет предлагать принять соответствующие поправки депутатам.

Он отмел, что одной из главных причин аварий на дорогах становится выезд на встречную полосу движения, так как чаще всего – это роковое столкновение.

Также глава НАС подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы БПЛА работали в автоматическом режиме.


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ФОТО: ТАСС
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