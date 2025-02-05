НАС предложил законодательно закрепить штрафы водителей с БПЛА
В Национальном автомобильном союзе (НАС) предложили использовать беспилотники для видеофиксации нарушений ПДД, а также применять их в автономном режиме для наказания водителей. Об этом рассказал вице-президент НАС Антон Шапарин. Его слова приводит «Газета.Ru».
Шапарин отметил, что НАС оценит эффективность БПЛА и тогда будет предлагать принять соответствующие поправки депутатам.
Он отмел, что одной из главных причин аварий на дорогах становится выезд на встречную полосу движения, так как чаще всего – это роковое столкновение.
Также глава НАС подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы БПЛА работали в автоматическом режиме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru