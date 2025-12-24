В Курской области при атаке дронов повреждены четыре жилых дома

В Беловском районе Курской области в результате атаки беспилотников были повреждены остекление и фасады четырех частных домов, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, дроны атаковали село Щеголек. Повреждения получили жилые строения, однако жители не пострадали. Глава области отметил, что ситуация находится под личным контролем руководства района.