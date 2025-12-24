В Курской области при атаке дронов повреждены четыре жилых дома

В Беловском районе Курской области в результате атаки беспилотников были повреждены остекление и фасады четырех частных домов, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, дроны атаковали село Щеголек. Повреждения получили жилые строения, однако жители не пострадали. Глава области отметил, что ситуация находится под личным контролем руководства района.

Силы ПВО сбили девять беспилотников над Крымом, Черным морем и Курской областью

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры