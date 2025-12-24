В Курской области при атаке дронов повреждены четыре жилых дома
В Беловском районе Курской области в результате атаки беспилотников были повреждены остекление и фасады четырех частных домов, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, дроны атаковали село Щеголек. Повреждения получили жилые строения, однако жители не пострадали. Глава области отметил, что ситуация находится под личным контролем руководства района.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области при атаке дронов повреждены четыре жилых дома
- В Госдуме поддержали нацпроект по строительству цирков
- В Адыгее осудили мужчину, вербовавшего девочек в радикальный ислам
- Юрист объяснил, как при разводе забрать подаренный автомобиль
- СМИ: Таможенники ЕС не пропускают новогодние посылки из России из-за «роскоши»
- Вассерман: В России не принято дарить подержанные подарки
- Регионы получат 9,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
- Функция сообщения о кибермошенничестве появится на «Госуслугах»
- «Плесень, шум и бессонные ночи»: Ремонт дома в Подольске ударил по детям
- Путин вручил награды Захаровой и Михалкову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru