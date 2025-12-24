Михалков рассказал о принципе жизни, которому его учила мама
Народный артист России и кинорежиссер Никита Михалков, принимая Орден Святого апостола Андрея Первозванного, поблагодарил президента России и поделился жизненным принципом, которому его с детства учила мать — писательница и переводчица Наталья Кончаловская.
Церемония вручения государственных наград прошла в Кремле. Глава государства, обращаясь к лауреату, отметил его вклад в защиту российской культуры, преданность стране и многолетнюю общественную деятельность. Выступая с ответным словом, Михалков напомнил совет матери — не сравнивать свою жизнь с теми, кто живет лучше, а оценивать ее, глядя на тех, кому повезло меньше. По его словам, такой подход позволяет избежать разочарований и наполняет жизнь чувством благодарности и радости.
Режиссер также добавил, что, по его мнению, похожим жизненным принципам президенту прививали его мать и бабушка, и назвал это общей удачей.
Указ о награждении Никиты Михалкова высшим государственным орденом был подписан 21 октября — в день его 80-летия. В документе отмечены заслуги режиссера в развитии отечественной культуры и кинематографа, а также его длительная и плодотворная общественная работа, передает «Радиоточка НСН».
