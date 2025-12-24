Михалков рассказал о принципе жизни, которому его учила мама

Режиссер также добавил, что, по его мнению, похожим жизненным принципам президенту прививали его мать и бабушка, и назвал это общей удачей.

Указ о награждении Никиты Михалкова высшим государственным орденом был подписан 21 октября — в день его 80-летия. В документе отмечены заслуги режиссера в развитии отечественной культуры и кинематографа, а также его длительная и плодотворная общественная работа, передает «Радиоточка НСН».

