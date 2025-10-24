В России максимальное пособие по беременности и родам составит 955 тысяч рублей

Максимальный размер пособия по беременности и родам в России в следующем году превысит 950 тысяч рублей. Об этом сообщила зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Пособие по беременности и родам, согласно проекту бюджета, составит 955 тысяч рублей в 2026 году», - рассказала депутат в беседе с РИА Новости.

Законопроект о федеральном бюджете на следующий год и плановый период 2027-2028 годов был принят Госдумой в первом чтении 22 октября. Также депутаты приняли в первом чтении проект бюджета Социального фонда.

Ранее в России анонсировали введение пособия по беременности и родам для студенток-очниц из училищ, вузов, организаций дополнительного профессионального образования, пишет «Свободная пресса».

