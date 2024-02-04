Снежные сугробы в Москве выросли на 5 сантиметров
После снегопада в Москве за прошедшие сутки сугробы выросли на 5 см. Об этом сообщил центр погоды «Фобос» 4 февраля.
«За минувшие сутки в Москве выпало 3 мм осадков, а сугробы на опорной метеостанции ВДНХ выросли на 5 см — с 39 до 44 см», — говорится в сообщении.
На других столичных метеостанциях сугробы намело до 38 см - на Балчуге, до 47 см - около МГУ, до 53 см - в Тушино.
По данным синоптиков, в Московском регионе выпадет еще 10–12 мм осадков - около четверти от месячной нормы, предупреждают «Известия».
Ранее Роман Вильфанд в интервью НСН заявил, что в Москве февраль начнется с очень теплой весенней погоды.
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