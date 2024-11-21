В Госдуму внесли законопроект о денонсации ядерно-экологического соглашения

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР) и сопутствующего протокола, регулирующего претензии, судебные разбирательства и освобождение от материальной ответственности. Законопроект размещен в электронной базе Госдумы.

Документ предлагает денонсировать соглашение и протокол, подписанные в Стокгольме 21 мая 2003 года. Согласно пояснительной записке, сотрудничество по этому соглашению было фактически приостановлено еще в 2015-2017 годах. Участниками соглашения являются страны Запада, включая Великобританию, США, Германию и Францию, а также несколько международных организаций, включая Европейский банк реконструкции и развития.

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В рамках соглашения Россия получала помощь в решении вопросов ядерной и радиационной безопасности в северо-западных регионах, включая утилизацию списанных атомных подводных лодок, создание инфраструктуры для обращения с ядерными отходами и реабилитацию бывших баз ВМФ России. Эти проекты финансировались через фонд «Северное измерение».

В пояснительной записке также уточняется, что любая из сторон может выйти из соглашения, уведомив другие стороны письменно за 90 дней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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