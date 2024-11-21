В Госдуму внесли законопроект о денонсации ядерно-экологического соглашения

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР) и сопутствующего протокола, регулирующего претензии, судебные разбирательства и освобождение от материальной ответственности. Законопроект размещен в электронной базе Госдумы.

Документ предлагает денонсировать соглашение и протокол, подписанные в Стокгольме 21 мая 2003 года. Согласно пояснительной записке, сотрудничество по этому соглашению было фактически приостановлено еще в 2015-2017 годах. Участниками соглашения являются страны Запада, включая Великобританию, США, Германию и Францию, а также несколько международных организаций, включая Европейский банк реконструкции и развития.