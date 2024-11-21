В Госдуму внесли законопроект о денонсации ядерно-экологического соглашения
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР) и сопутствующего протокола, регулирующего претензии, судебные разбирательства и освобождение от материальной ответственности. Законопроект размещен в электронной базе Госдумы.
Документ предлагает денонсировать соглашение и протокол, подписанные в Стокгольме 21 мая 2003 года. Согласно пояснительной записке, сотрудничество по этому соглашению было фактически приостановлено еще в 2015-2017 годах. Участниками соглашения являются страны Запада, включая Великобританию, США, Германию и Францию, а также несколько международных организаций, включая Европейский банк реконструкции и развития.
В рамках соглашения Россия получала помощь в решении вопросов ядерной и радиационной безопасности в северо-западных регионах, включая утилизацию списанных атомных подводных лодок, создание инфраструктуры для обращения с ядерными отходами и реабилитацию бывших баз ВМФ России. Эти проекты финансировались через фонд «Северное измерение».
В пояснительной записке также уточняется, что любая из сторон может выйти из соглашения, уведомив другие стороны письменно за 90 дней, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесли законопроект о денонсации ядерно-экологического соглашения
- Синоптик Ильин: Москву ждет снегопад и похолодание в конце недели
- В Нижнем Новгороде арестовали экс-главу регионального МВД за превышение полномочий
- «Хотели? Получайте!»: Медведев об ударе по «Южмашу» гиперзвуковой ракетой
- Британия и Франция расследуют коррупцию в компании-поставщике ракет Украине
- Эксперт рассказал о возможной ядерной мощи ракеты «Орешник»
- «Роскосмос» показал спутниковое фото шторма, обрушившегося на Москву
- США предупредили иностранные банки о рисках работы с системой СПФС России
- Путин рассказал о погибших при ударе Storm Shadow в Курской области
- Путин рассказал, какие объекты могут стать мишенью для российских ракет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru