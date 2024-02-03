Вильфанд предупредил о неоднородной погоде в феврале
Погода в феврале может быть крайне неоднородной, возможны резкие потепления и похолодания. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Метеоролог указал, что второй месяц года будет теплее нормы.
«Но вспомните декабрь: среднемесячная температура соответствовала норме, но первая половина месяца — экстремально холодная, а вторая – экстремально теплая… Это, как говорят, средняя температура по больнице», — подчеркнул Вильфанд.
Как напомнил синоптик, сход снежного покрова обычно происходит в первой декаде апреля. Вильфанд призвал воздержаться от завышенных ожиданий и не думать, что уже настала весна.
Ранее Роман Вильфанд в интервью НСН заявил, что в Москве февраль начнется с очень теплой весенней погоды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru