Вильфанд предупредил о неоднородной погоде в феврале

Метеоролог указал, что второй месяц года будет теплее нормы.

«Но вспомните декабрь: среднемесячная температура соответствовала норме, но первая половина месяца — экстремально холодная, а вторая – экстремально теплая… Это, как говорят, средняя температура по больнице», — подчеркнул Вильфанд.

Как напомнил синоптик, сход снежного покрова обычно происходит в первой декаде апреля. Вильфанд призвал воздержаться от завышенных ожиданий и не думать, что уже настала весна.

Ранее Роман Вильфанд в интервью НСН заявил, что в Москве февраль начнется с очень теплой весенней погоды.

