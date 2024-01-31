«Мартовский февраль»: Вильфанд развеял страхи москвичей из-за барической ложбины

Суперпотепление в начале февраля не является приходом весны, сказал в эфире НСН Роман Вильфанд, призвав «наивных москвичей» не пугаться барического дна, пилы, ложбины или купола.

Февраль начнется в Москве с очень теплой весенней погоды, заявил в интервью НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в начале февраля Москва окажется в глубокой барической ложбине.

В Красноярске ввели режим «черного неба» до 2 февраля
«Это такой стиль. Когда нужно привлечь к себе внимание, сразу возникают барическое дно, купол, какая-то барическая пила, а от этого тоска. Есть метеорологические термины: ложбина низкого давления и гребень высокого давления. Ложбина - это ответвление от циклона, а гребень – от антициклона. Абсолютно ничего необычного в этом нет. Суть в том, что центр циклона, который обеспечивает сейчас очень теплую погоду, находится далеко, в Северном ледовитом океане. От него простирается барическая ложбина. Различие давления между северной частью страны и южной очень большое, это создает супервысокую температуру. Февраль начинается с совершенно необычной погоды, которая бывает в середине третьей декады марта», - сказал Вильфанд.

При этом призвал москвичей не быть наивными, веря, что уже пришла весна.

«Часто спрашивают: такая оттепельная погода – это значит, что весна пришла? Нет, ничего подобного. В жизни очень опасны завышенные ожидания. Все москвичи очень наивны и ждут весну 1 марта, а март - это зимний месяц. Сход снега в Москве и Подмосковье происходит в первой декаде апреля. Если сегодня около нуля, 1 февраля будет до трех градусов тепла и только в субботу будет понижение температуры (ночью до минус 5-6 градусов, днем до минус 2-3) и ожидается очень сильная гололедица. При этом самое низкое давление будет в понедельник, это и есть барическая ложбина. В воскресенье и понедельник опять будет оттепель, а потом вернется нормальная зима (днем до минус 5)», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятной погоды в Красноярске до 2 февраля ввели так называемый режим «черного неба», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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