Глава МИД Словакии Бланар поддержал действия, ведущие к миру на Украине
Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что республика поддержит все усилия, направленные на скорейшее достижение мира на Украине. Об этом он сообщил в опубликованном видеообращении.
Бланар отметил, что недавнее решение США разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для ударов по российской территории только усугубляет ситуацию.
Он выразил обеспокоенность возможной эскалацией конфликта и подчеркнул, что Словакия против такого развития событий и настаивает на возвращении к мирным переговорам.
Министр также добавил, что действия уходящей администрации США могут повлиять на будущую политику страны. Он отметил, что администрация Трампа больше ориентирована на поиск мирных решений. Бланар предупредил, что если Россия воспримет эти удары как угрозу, эскалация может продолжиться, и Словакия будет делать все возможное, чтобы снизить напряженность и поддержать мирный процесс, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru