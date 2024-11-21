Глава МИД Словакии Бланар поддержал действия, ведущие к миру на Украине

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что республика поддержит все усилия, направленные на скорейшее достижение мира на Украине. Об этом он сообщил в опубликованном видеообращении.

Бланар отметил, что недавнее решение США разрешить Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия для ударов по российской территории только усугубляет ситуацию.