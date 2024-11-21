NRK: В Норвегии задержали обвиняемого в шпионаже в пользу России и Ирана

Гражданин Норвегии арестован на четыре недели по обвинению в сборе данных в интересах России и Ирана. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

Суд в Осло постановил задержание после того, как обвиняемый якобы признался в сборе и передаче информации российским и иранским властям.