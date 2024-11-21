NRK: В Норвегии задержали обвиняемого в шпионаже в пользу России и Ирана
Гражданин Норвегии арестован на четыре недели по обвинению в сборе данных в интересах России и Ирана. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.
Суд в Осло постановил задержание после того, как обвиняемый якобы признался в сборе и передаче информации российским и иранским властям.
Задержанный, чье имя не раскрывается, обвиняется в разведывательной деятельности, направленной на раскрытие государственных тайн и действиях, которые могли нанести ущерб интересам третьей страны. По первым обвинениям ему грозит до 10 лет тюремного заключения, по второму — до трех лет.
Согласно данным, полиция обнаружила переписку обвиняемого с неким куратором. Отмечается, что он работал сторожем в американском посольстве в Осло и владел бизнесом по охране и сопровождению. Его партнером был гражданин Норвегии восточно-европейского происхождения. Обвиняемый ранее не имел судимости в Норвегии/ Адвокат обвиняемого заявил, что его клиент не признает вину, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru