NRK: В Норвегии задержали обвиняемого в шпионаже в пользу России и Ирана

Гражданин Норвегии арестован на четыре недели по обвинению в сборе данных в интересах России и Ирана. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

Суд в Осло постановил задержание после того, как обвиняемый якобы признался в сборе и передаче информации российским и иранским властям.

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Задержанный, чье имя не раскрывается, обвиняется в разведывательной деятельности, направленной на раскрытие государственных тайн и действиях, которые могли нанести ущерб интересам третьей страны. По первым обвинениям ему грозит до 10 лет тюремного заключения, по второму — до трех лет.

Согласно данным, полиция обнаружила переписку обвиняемого с неким куратором. Отмечается, что он работал сторожем в американском посольстве в Осло и владел бизнесом по охране и сопровождению. Его партнером был гражданин Норвегии восточно-европейского происхождения. Обвиняемый ранее не имел судимости в Норвегии/ Адвокат обвиняемого заявил, что его клиент не признает вину, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ШпионажАрестНорвегия

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