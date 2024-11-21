Минюст России признал украинский центр прав человека нежелательной организацией
Министерство юстиции России включило украинский центр информации о правах человека в перечень нежелательных организаций. Согласно данным на сайте ведомства, решение было принято 20 ноября.
6 ноября Генеральная прокуратура уже признала эту организацию нежелательной. В пресс-службе прокуратуры сообщили, что центр активно участвовал в поддержке политики недружественных стран в контексте украинского конфликта и содействовал международной блокаде России.
Организация финансировалась правительствами США, Великобритании, Нидерландов, Чехии и Швейцарии.
Также сообщалось, что центр сотрудничал с рядом неправительственных организаций, в том числе с чешской People In Need и американской Freedom House, которые уже были признаны нежелательными в России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru