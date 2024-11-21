Минюст России признал украинский центр прав человека нежелательной организацией

Организация финансировалась правительствами США, Великобритании, Нидерландов, Чехии и Швейцарии.

Также сообщалось, что центр сотрудничал с рядом неправительственных организаций, в том числе с чешской People In Need и американской Freedom House, которые уже были признаны нежелательными в России, передает «Радиоточка НСН».

