СМИ: Военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу

Контроль над большей частью восточных и северо-восточных провинций Сирии, таких как Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, осуществляется курдскими «Силами демократической Сирии» (СДС), поддерживаемыми США. С 2015 года американские силы построили в этом регионе девять военных баз. В Дамаске рассматривают присутствие американских войск в Сирии как незаконную оккупацию.

Нападения на американские военные объекты в Сирии и Ираке участились с октября 2023 года, когда эскалация палестино-израильского конфликта привела к усилению атак с использованием ракет и беспилотников. Шиитские вооруженные группировки заявили, что увеличат число операций в ответ на продолжающееся американское военное содействие Израилю.

