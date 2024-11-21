СМИ: Военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Военная база США в районе газового месторождения Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор была атакована ракетами, сообщает телеканал Al Mayadeen.
Одна из ракет упала на территорию базы, другие детали инцидента не уточняются.
Контроль над большей частью восточных и северо-восточных провинций Сирии, таких как Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, осуществляется курдскими «Силами демократической Сирии» (СДС), поддерживаемыми США. С 2015 года американские силы построили в этом регионе девять военных баз. В Дамаске рассматривают присутствие американских войск в Сирии как незаконную оккупацию.
Нападения на американские военные объекты в Сирии и Ираке участились с октября 2023 года, когда эскалация палестино-израильского конфликта привела к усилению атак с использованием ракет и беспилотников. Шиитские вооруженные группировки заявили, что увеличат число операций в ответ на продолжающееся американское военное содействие Израилю.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru