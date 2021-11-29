Гидрометцентр: декабрь в Москве начнется со снега и метелей
Календарная зима в Москве начнется с резкой смены погоды, сообщают «Известия» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.
По ее словам, оттепель уступит место резкому похолоданию, вызванному теплым атлантическим циклоном. Так, 1 декабря в мегаполисе ожидается снег, гололедица и местами метель. Ночью похолодает до 5 градусов мороза.
Днем в городе будет от 3 до 5 градусов ниже ноля. Порывистый юго-западный ветер разгонится до 17 м/с.
Какой погода будет предстоящей зимой в России и как следует относиться к народным приметам по этому поводу, рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+33 548 / сут.
Умерли
273 тыс.+1 224 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+30 646 / сут.
- Гидрометцентр: декабрь в Москве начнется со снега и метелей
- В Москве задержаны десятки болельщиков ЦСКА
- Рэпера Моргенштерна сняли на видео в Дубае
- В ВОЗ заявили об эффективности существующих вакцин против «омикрона»
- Агутин рассказал о последнем отправленном Градскому сообщении
- В Москве торжественно открылся ГУМ-каток
- СМИ: Правительство Германии призывает США не вводить санкции против «Северного потока-2»
- Russpass забрался на смотровую площадку, чтобы организовать экскурсии по Москве
- Спасатели обнаружили тело третьего погибшего в результате взрыва дома под Николаевом
- ЦИК Киргизии: На выборах в парламент лидируют партии «Ата-Журт Кыргызстан»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru