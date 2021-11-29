Гидрометцентр: декабрь в Москве начнется со снега и метелей

Календарная зима в Москве начнется с резкой смены погоды, сообщают «Известия» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

В «Фобос» назвали дату наступления метеорологической зимы для Московского региона

По ее словам, оттепель уступит место резкому похолоданию, вызванному теплым атлантическим циклоном. Так, 1 декабря в мегаполисе ожидается снег, гололедица и местами метель. Ночью похолодает до 5 градусов мороза.

Днем в городе будет от 3 до 5 градусов ниже ноля. Порывистый юго-западный ветер разгонится до 17 м/с.

Какой погода будет предстоящей зимой в России и как следует относиться к народным приметам по этому поводу, рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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