«Смысл работать в ноль?» Пригожин поддержал призыв к COVID-free концертам и танцполам
Продюсер рассказал о колоссальных убытках индустрии в пандемию и призвал звездных коллег публично прививаться.
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал обращение Ассоциации Концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) к Роспотребнадзору с просьбой открыть танцполы, разрешить проведение концертов на открытом воздухе и мероприятий в клубах после 23.00 при соблюдении COVID-ограничений по аналогии с ресторанами. По его мнению, нелогично запрещать массовые мероприятия, когда вовсю работает общественный транспорт.
«Проблема заключается в том, что ежедневно в метро спускается восемь миллионов человек. Работают общественный транспорт, самолеты. Ну, тогда надо делать либо полный локдаун, либо не делать. Нельзя быть наполовину беременным! Вот в чем алогизм. Тут разрешили, там запретили. В чем смысл? Все, что минимизирует наличие и количество зрителей в зале, автоматически несет за собой потерю и убытки. Нет никакого смысла проводить концерты в 50-процентной заполняемости зала. Это заведомо минусовые истории. Почему? Это минус реклама, это минус аренда зала, минус все расходы, минус третье-пятое-десятое, звук, свет, всякие прочие экраны, и получается ноль просто. Смысл работать за ноль? Лучше тогда пиццу развозить», - заявил продюсер.
Пригожин отметил, что все представители индустрии развлечений терпят колоссальные убытки - как в экономическом плане, так и в профессиональном тоже.
«Огромное число людей просто могут остаться без работы. Люди профессии, которые закончили вузы театральные, концертные. И естественно этим людям нужно выступать. Как в ресторанах, так и на корпоративах, в концертных залах. Естественно, для них требуется аудитория. Если на концертах низкая заполняемость, естественно сразу случается возврат и возникают сложности с точки зрения экономики. Помимо гонорара артиста, которого все время бьют, пинают, обвиняют, что он ненасытный, как говорят некоторые хейтеры, есть еще организаторы, есть еще накладные расходы, связанные с содержанием сотрудников концертного зала, технических возможностей, эксплуатация зала, кредиты и многое другое. У всех есть свои скелеты в шкафу», - отметил собеседник НСН.
Он призвал тех артистов, которые уже вакцинировались, публично заявить об этом.
«Нам нужно сделать одну важную вещь. Я не могу понять некоторых творческих людей, которые привились. Почему они стесняются это делать публично? Показывая собственным примером, что они прививаются. У нас нет другого выбора. Либо большая часть населения погибнет просто от своей упертости, упрямства и нигилизма. Я лично на своем примере говорю, никого не призываю: я привился, несмотря на то, что у меня были высокие титры, и я переболел. Мне это не нравится. Я ненавижу все, что сегодня происходит. Я терпеть это не могу. Я не перевариваю, что меня заставляют прививаться, но это необходимая мера, понимаете? Люди бухают, курят, колются, чего только не делают! И страшно прививаться! Понимаете, в чем проблема, в чем алогизм? Нет смысла, в том числе руководству государства взять и истребить весь народ, создавая вакцины», - считает Пригожин.
Продюсер считает, что надо ориентироваться на страны, в которых высокий уровень вакцинации, при этом малое число заболевших.
«Есть обязательная вакцинация в Израиле, но количество больных там меньше, чем у нас. В Швейцарии - ноль заболевших. В Китае – ноль заболевших. Мы должны ориентироваться на наших больших умных соседей. Там, где этим пренебрегают, там, где не хотят все-таки слушать ситуацию, а слушают всех подряд. Ну, как можно через прививку микрочип засунуть в голову? Это же маразм! При всем моем уважении к некоторым ведущим людям, известным, которые занимаются антипрививочной пропагандой, они вредят обществу, потому что народ вообще потерял ориентиры в пространстве», - высказался Пригожин.
По его словам, в вопросе вакцинации надо избежать наивности и глупости.
«Мы думаем, что мы сейчас друг друга перезаражаем, а кто выживет, тот выживет. Я уже говорил, что я лежал в больнице с тяжелым состоянием, я человек переживший. К сожалению, могу еще раз, не дай Бог, заболеть. Чуть не сдох, понимаете? Поэтому я в принципе жалел, что я не привился. Я об этом говорил. Но все известные, публичные люди, которые привились, они должны об этом говорить. Мы должны не навязывать, а говорить о себе, в ситуации, в которой мы оказались. Вот и все! А то получается чистый эгоизм. Кто-то тихонечко укололся. Никому не сказал. А кто-то умер. Вот, пожалуйста. Каждый день народ гибнет. Почему? Из-за своей глупости. Когда они лежат в тяжелом состоянии, они думают, почему я не привился. Это как в футболе. Болели за итальянцев, стало жалко англичан. То же самое», - резюмировал шоумен.
12 июля вышло постановление Роспотребнадзора о том, как проводить массовые мероприятия в регионах в условиях пандемии. Ведомство предложило учитывать предельную численность их участников в зависимости от трех показателей: коэффициента распространения COVID-19 (Rt), темпа прироста заболеваемости за неделю (Тпр) и охвата тестированием (ОТ). Например, мероприятия с участием до 1 тыс. зрителей можно проводить, если Rt равен 1,0 или менее, Тпр не превышает 10%, а ОТ составляет не менее 200 на 100 тыс. населения.
В ответ КТиБО направило обращение, в котором говорится, что документ «не учитывает специфики проведения культурно-зрелищных мероприятий в негосударственном секторе», новые правила не распространяются на организации культуры и образования, что может сильно навредить отрасли. В Роспотребнадзоре газете заявили, что рассмотрят обращение ассоциации «в установленном порядке».
Также в КТиБО предложили при введении новых ограничений по количеству участников открыть танцполы, разрешить мероприятия в ночных клубах после 23:00 и все мероприятия на открытом воздухе. Ассоциация предлагает закрепить протокол COVID-free — «свободных от коронавируса» мероприятий. Пускать на них предлагается людей с QR-кодом, сертификатами о вакцинации, отрицательным ПЦР-тестом давностью не более трех дней, справкой о перенесенной инфекции за последние полгода.
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