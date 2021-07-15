«Смысл работать в ноль?» Пригожин поддержал призыв к COVID-free концертам и танцполам

«Нам нужно сделать одну важную вещь. Я не могу понять некоторых творческих людей, которые привились. Почему они стесняются это делать публично? Показывая собственным примером, что они прививаются. У нас нет другого выбора. Либо большая часть населения погибнет просто от своей упертости, упрямства и нигилизма. Я лично на своем примере говорю, никого не призываю: я привился, несмотря на то, что у меня были высокие титры, и я переболел. Мне это не нравится. Я ненавижу все, что сегодня происходит. Я терпеть это не могу. Я не перевариваю, что меня заставляют прививаться, но это необходимая мера, понимаете? Люди бухают, курят, колются, чего только не делают! И страшно прививаться! Понимаете, в чем проблема, в чем алогизм? Нет смысла, в том числе руководству государства взять и истребить весь народ, создавая вакцины», - считает Пригожин.

Продюсер считает, что надо ориентироваться на страны, в которых высокий уровень вакцинации, при этом малое число заболевших.

«Есть обязательная вакцинация в Израиле, но количество больных там меньше, чем у нас. В Швейцарии - ноль заболевших. В Китае – ноль заболевших. Мы должны ориентироваться на наших больших умных соседей. Там, где этим пренебрегают, там, где не хотят все-таки слушать ситуацию, а слушают всех подряд. Ну, как можно через прививку микрочип засунуть в голову? Это же маразм! При всем моем уважении к некоторым ведущим людям, известным, которые занимаются антипрививочной пропагандой, они вредят обществу, потому что народ вообще потерял ориентиры в пространстве», - высказался Пригожин.

По его словам, в вопросе вакцинации надо избежать наивности и глупости.

«Мы думаем, что мы сейчас друг друга перезаражаем, а кто выживет, тот выживет. Я уже говорил, что я лежал в больнице с тяжелым состоянием, я человек переживший. К сожалению, могу еще раз, не дай Бог, заболеть. Чуть не сдох, понимаете? Поэтому я в принципе жалел, что я не привился. Я об этом говорил. Но все известные, публичные люди, которые привились, они должны об этом говорить. Мы должны не навязывать, а говорить о себе, в ситуации, в которой мы оказались. Вот и все! А то получается чистый эгоизм. Кто-то тихонечко укололся. Никому не сказал. А кто-то умер. Вот, пожалуйста. Каждый день народ гибнет. Почему? Из-за своей глупости. Когда они лежат в тяжелом состоянии, они думают, почему я не привился. Это как в футболе. Болели за итальянцев, стало жалко англичан. То же самое», - резюмировал шоумен.

12 июля вышло постановление Роспотребнадзора о том, как проводить массовые мероприятия в регионах в условиях пандемии. Ведомство предложило учитывать предельную численность их участников в зависимости от трех показателей: коэффициента распространения COVID-19 (Rt), темпа прироста заболеваемости за неделю (Тпр) и охвата тестированием (ОТ). Например, мероприятия с участием до 1 тыс. зрителей можно проводить, если Rt равен 1,0 или менее, Тпр не превышает 10%, а ОТ составляет не менее 200 на 100 тыс. населения.