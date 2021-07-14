QR или PR? Сергей Лукьяненко о новой московской реальности

Москвичи, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, смогут пройти в ресторан или кафе города по временной татуировке с изображением их QR-кода.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что кто-то обязательно сделает себе и настоящую татуировку ради «хайпа», но в целом эту акцию можно считать лишь "мерзким" PR-ходом.

«Это некая мерзостная рекламная акция сети пиццерий, которая любит пиариться различными путями. Сейчас они предложили делать временные татуировки, четко понимая, что все СМИ немедленно подхватят эту горячую тему. Это исключительно тупой PR-ход и достаточно мерзкий, потому что разгоняет панику, возмущает общество и вызывает социальную напряженность. Стыдно должно быть такое делать», - отметил Лукьяненко.

По словам писателя, татуировку можно сделать для веселья или «хайпа» , другого смысла в происходящем нет и не будет.