QR или PR? Сергей Лукьяненко о новой московской реальности
Писатель-фантаст назвал татуировки с QR-кодом для прохода в столичные рестораны мерзостной рекламной акцией.
Москвичи, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, смогут пройти в ресторан или кафе города по временной татуировке с изображением их QR-кода.
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что кто-то обязательно сделает себе и настоящую татуировку ради «хайпа», но в целом эту акцию можно считать лишь "мерзким" PR-ходом.
«Это некая мерзостная рекламная акция сети пиццерий, которая любит пиариться различными путями. Сейчас они предложили делать временные татуировки, четко понимая, что все СМИ немедленно подхватят эту горячую тему. Это исключительно тупой PR-ход и достаточно мерзкий, потому что разгоняет панику, возмущает общество и вызывает социальную напряженность. Стыдно должно быть такое делать», - отметил Лукьяненко.
По словам писателя, татуировку можно сделать для веселья или «хайпа» , другого смысла в происходящем нет и не будет.
«Понятно, что QR-код можно напечатать на листке бумаги, показать на экране смартфона, можно вытатуировать себе на лбу или на какой-нибудь другой части тела – это все равно QR-код. Если кто-то ради веселья и хайпа пожелает сделать себе татуировку, пусть делает хоть перманентную. Связывать это с реальной борьбой с эпидемией как-то очень некрасиво», - добавил он.
Ранее основатель и генеральный директор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что больше половины торговых центров уже перешли на новый формат работы, наладив систему проверки QR-кодов в зоне посадки.
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