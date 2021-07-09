Организаторам концерта Арбениной грозит штраф за нарушение антиковидных мер

Организаторов концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной могут оштрафовать на 1 миллион рублей за нарушение антиковидных мер.

Об этом заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

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По его словам, во время проведения мероприятия были выявлены грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты.

Концерт прошел накануне на теплоходе «РИО-1». По словам Поплавского, на нем присутствовало примерно 500 человек.

В четверг, 8 июня Диана Арбенина отметила свой день рождения. Ей исполнилось 47 лет.

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ФОТО: РИА Новости
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