Организаторам концерта Арбениной грозит штраф за нарушение антиковидных мер
Организаторов концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной могут оштрафовать на 1 миллион рублей за нарушение антиковидных мер.
Об этом заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.
По его словам, во время проведения мероприятия были выявлены грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты.
Концерт прошел накануне на теплоходе «РИО-1». По словам Поплавского, на нем присутствовало примерно 500 человек.
В четверг, 8 июня Диана Арбенина отметила свой день рождения. Ей исполнилось 47 лет.
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