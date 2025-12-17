Замена банковских уведомлений через СМС на сообщения в мессенджер МАХ обернется для операторов связи потерей 20-25 млрд рублей в год, объяснил в интервью НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По данным издания «Коммерсантъ», Минцифры РФ обсуждает возможность перевода уведомлений от банков в мессенджер MАХ. Операторы связи выступают против и предупреждают, что отказ от СМС-уведомлений придется компенсировать ростом тарифов. Муртазин рассказал, чем обернется попытка «добить» индустрию ради национального мессенджера.