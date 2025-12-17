«СМС на 25 миллиардов»: Чем грозит операторам перевод банковских уведомлений в МАХ
Отказ от банковских смсок может взвинтить тарифы операторов до 1500 рублей в месяц, сказал в эфире НСН Эльдар Муртазин, усомнившись, что МАХ станет альтернативой приложениям банков.
Замена банковских уведомлений через СМС на сообщения в мессенджер МАХ обернется для операторов связи потерей 20-25 млрд рублей в год, объяснил в интервью НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
По данным издания «Коммерсантъ», Минцифры РФ обсуждает возможность перевода уведомлений от банков в мессенджер MАХ. Операторы связи выступают против и предупреждают, что отказ от СМС-уведомлений придется компенсировать ростом тарифов. Муртазин рассказал, чем обернется попытка «добить» индустрию ради национального мессенджера.
«Если правительство РФ решит добить телеком окончательно и будет принято распоряжение, что МАХ является авторизационной площадкой для банковских кодов, тогда индустрия потеряет в среднем 20-25 миллиардов рублей в год. Надо четко понимать, что это прямые потери от этих СМС-сообщений. При этом деньги, которые исчезнут из телекома, будут в том или ином виде поступать к владельцам МАХ. Мы уйдем от немонопольного рынка, где есть серьезная конкуренция - сегодня за рассылку СМС борется порядка двух десятков компаний. Сегодня средневзвешенный мобильный тариф должен стоить порядка 1000-1100 рублей. В случае отмены СМС они могут уйти на уровень 1400-1500 рублей, как минимум - на 100 рублей на тариф», - разъяснил эксперт.
Вместе с тем он назвал СМС очень надежным способом получения банковских рассылок.
«На сегодняшний день на стороне операторов не было ни одной массовой утечки СМС Если мы говорим о каких-то взломанных телефонах, такое бывало, но это безопасный способ, проверенный многократно за многие десятилетия. Если мы говорим про национальный мессенджер МАХ, пуш-сообщения в нем стоят значительно дешевле, чем СМС-сообщение, но у банков уже есть свои приложения, в которых стоимость пуша для них нулевая. Зачем банку повышать свои расходы и создавать уведомления через МАХ не очень понятно. При этом я сомневаюсь, что у нас откажутся от СМС. Причина достаточно простая: во многих регионах отключают мобильный интернет и, несмотря на то, что МАХ входит в "белый список", он не всегда он работает, а СМС при этом работает», - заключил собеседник НСН.
В конце ноября Роскомнадзор сообщил, что мессенджер WhatsApp (принадлежит компании «Meta», признанной экстремистской и запрещенной в РФ) полностью заблокируют в РФ, если он продолжит нарушать российские законы. Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что аудитория WhatsApp не будет спешить переходить в МАХ.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru