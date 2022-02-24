«Война пресс-релизов»: Экономист предрек скорое завершение активных действий

Рынок вскоре отреагирует на полное поражение украинского режима, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН.

«Сейчас все будет происходить в контексте Украины, но ничего происходить не будет. Это будет война пресс-релизов. А настоящие события уже происходят и мы знаем, чем они закончатся, уже известно, что военно-воздушные силы необандеровского режима уничтожены, силы ПВО практически тоже. По логике конфликтов это полное поражение. Рынок будет реагировать соответствующе», - отметил он.