«Война пресс-релизов»: Экономист предрек скорое завершение активных действий

Василий Колташов уверен, что поражение украинского режима скажется на финансовых рынках уже в ближайшее время. 

Рынок вскоре отреагирует на полное поражение украинского режима, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН.

«Сейчас все будет происходить в контексте Украины, но ничего происходить не будет. Это будет война пресс-релизов. А настоящие события уже происходят и мы знаем, чем они закончатся, уже известно, что военно-воздушные силы необандеровского режима уничтожены, силы ПВО практически тоже. По логике конфликтов это полное поражение. Рынок будет реагировать соответствующе», - отметил он.

Экономист Колташов: Санкции не будут для России разрушительными

После объявления Владимиром Путиным военной операции в Донбассе акции российских компаний на бирже стремительно падают. По состоянию на 10:04 мск, акции крупнейших компаний заметно подешевели: так, бумаги Сбербанка потеряли 28%, «Озона» — почти 25%, «Газпрома» — 11,50%. Более чем на 12% подешевели акции «Норникеля», «Северстали», ММК и НЛМК.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВалютаВойна В Донбассе
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