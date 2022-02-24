«Война пресс-релизов»: Экономист предрек скорое завершение активных действий
Василий Колташов уверен, что поражение украинского режима скажется на финансовых рынках уже в ближайшее время.
Рынок вскоре отреагирует на полное поражение украинского режима, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН.
«Сейчас все будет происходить в контексте Украины, но ничего происходить не будет. Это будет война пресс-релизов. А настоящие события уже происходят и мы знаем, чем они закончатся, уже известно, что военно-воздушные силы необандеровского режима уничтожены, силы ПВО практически тоже. По логике конфликтов это полное поражение. Рынок будет реагировать соответствующе», - отметил он.
После объявления Владимиром Путиным военной операции в Донбассе акции российских компаний на бирже стремительно падают. По состоянию на 10:04 мск, акции крупнейших компаний заметно подешевели: так, бумаги Сбербанка потеряли 28%, «Озона» — почти 25%, «Газпрома» — 11,50%. Более чем на 12% подешевели акции «Норникеля», «Северстали», ММК и НЛМК.
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