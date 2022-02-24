Ассоциация банков РФ: Россия не допустит политической изоляции

Гарегин Тосунян отметил, что экономическая изоляция России невыгодна западным странам. 

На данный момент говорить о какой-либо изоляции России не приходится, такая перспектива маловероятна, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН

«Я надеюсь, и в политическом плане мы не дадим себе оказаться в изоляции, потому что это было бы, конечно, очень странно в 21 веке. Тут многое зависит от нас самих и от адекватности наших партнеров на европейском и на англосаксонском рынке. Что касается экономической изоляции, определенные ограничения и санкции все-таки изолировать относительно значительную часть мировой экономики не могут. Мы все-таки относительно значительная часть финансового рынка, достаточно связаны с миром и Европой. Не думаю, что изоляция кому-то выгодна», - объяснил эксперт.

«Война пресс-релизов»: Экономист предрек скорое завершение активных действий

После объявления Владимиром Путиным военной операции в Донбассе акции российских компаний на бирже стремительно падают. По состоянию на 10:04 мск, акции крупнейших компаний заметно подешевели: так, бумаги Сбербанка потеряли 28%, «Озона» — почти 25%, «Газпрома» — 11,50%. Более чем на 12% подешевели акции «Норникеля», «Северстали», ММК и НЛМК.

Кроме того, впервые с марта 2020 года индекс РТС опустился ниже 900 пунктов, индекс Мосбиржи — ниже 2 200 пунктов.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: ru.myfin.by
ТЕГИ:ВалютаБанкиРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры