Ассоциация банков РФ: Россия не допустит политической изоляции

После объявления Владимиром Путиным военной операции в Донбассе акции российских компаний на бирже стремительно падают. По состоянию на 10:04 мск, акции крупнейших компаний заметно подешевели: так, бумаги Сбербанка потеряли 28%, «Озона» — почти 25%, «Газпрома» — 11,50%. Более чем на 12% подешевели акции «Норникеля», «Северстали», ММК и НЛМК.

Кроме того, впервые с марта 2020 года индекс РТС опустился ниже 900 пунктов, индекс Мосбиржи — ниже 2 200 пунктов.



