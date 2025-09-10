Смолову грозит до пяти лет лишения свободы за драку в кафе
Людмила Айвар в эфире НСН посоветовала защите Смолова договориться с потерпевшим, чтобы избежать наказания.
Футболисту Федору Смолову грозит до пяти лет лишения свободы, если он не договорится с потерпевшим в драке в столичном ресторане, заявила НСН заслуженный адвокат России, профессор Людмила Айвар.
Ранее стало известно, что уголовное дело возбудили против экс-футболиста «Краснодара» Федора Смолова из-за драки с его участием в кафе в центре Москвы. Драка произошла в московском заведении «Кофемания» в конце мая. Смолов ударил двоих мужчин. Сообщалось, что спортсмена шантажировали и требовали от него 20 млн рублей, чтобы видеозапись из кафе не попала в Сеть. Сейчас Смолов отпущен под обязательство о явке по делу о драке в московском кафе, пишут СМИ. Айвар рассказала, что грозит спортсмену.
«Если заведено уголовное дело, это могут быть побои, причинение легкого вреда здоровью, причинение вреда средней тяжести. Все зависит от экспертизы, которая будет проведена потерпевшим. Срок наказания варьируется от штрафа до пяти лет лишения свободы. Также этот случай может рассматриваться как хулиганство с причинением вреда здоровью. Если будет вменена статья 116 (побои), имеется возможность примирения обвиняемого с потерпевшими. Смолов может заплатить потерпевшему или пригласить на свой матч, например. Примирение позволяет прекратить уголовное дело, если речь идет о легком вреде здоровью. При вреде средней тяжести примирение не предусмотрено», - объяснила адвокат.
По некоторым данным, у пострадавшего от рук Смолова перелом нижней челюсти и стенки глазницы.
Айвар заявила, что при необходимости готова защищать Смолова в суде.
«Некоторые судьи назначают достаточно жесткие сроки, так как хотят показать неотвратимость наказания. Другие же, наоборот, учитывают публичность человека, положительные характеристики, ходатайства клубов и так далее. Под административное нарушение это не попадает, потому что есть пострадавший. На месте адвоката Смолова я бы порекомендовала загладить вред, решить вопрос с потерпевшим. Если Смолов обратится ко мне за юридической помощью, с удовольствием готова ему помочь, особенно учитывая его спортивные достижения для страны в целом», - добавила она.
Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, что злоумышленникам, вымогавшим деньги у Смолова, может грозить 7-15 лет лишения свободы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Получила роль без проб»: Актриса Стречина о «Карениной» на сцене РАМТ
- «Тактильное удовольствие»: Джазмен Эйленкриг пообещал винилу бессмертие
- Концерты, цирк и выставки: КНДР вошла в «новую эру» сотрудничества с РФ
- Техники и художники: На ком нельзя сэкономить при создании кино
- Песков: Ситуация в Непале вышла из-под контроля
- Минцифры расширит список доступных во время ограничений интернет-сервисов
- Смолову грозит до пяти лет лишения свободы за драку в кафе
- Вэнс заявил, что Трамп не видит смысла в экономической изоляции России
- Павел Дуров поддержал протесты во Франции
- СМИ: В Непале из-за беспорядков из тюрем сбежали более семи тысяч заключенных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru