Футболисту Федору Смолову грозит до пяти лет лишения свободы, если он не договорится с потерпевшим в драке в столичном ресторане, заявила НСН заслуженный адвокат России, профессор Людмила Айвар.

Ранее стало известно, что уголовное дело возбудили против экс-футболиста «Краснодара» Федора Смолова из-за драки с его участием в кафе в центре Москвы. Драка произошла в московском заведении «Кофемания» в конце мая. Смолов ударил двоих мужчин. Сообщалось, что спортсмена шантажировали и требовали от него 20 млн рублей, чтобы видеозапись из кафе не попала в Сеть. Сейчас Смолов отпущен под обязательство о явке по делу о драке в московском кафе, пишут СМИ. Айвар рассказала, что грозит спортсмену.