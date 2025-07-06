Футболист Федор Смолов извинился за драку в «Кофемании»
Действующий чемпион России в составе «Краснодара» футболист Федор Смолов извинился за драку в «Кофемании».
«В первую очередь я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро» , - сказал Смолов в видеообращении, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
По словам Смолова, драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя и он до последнего пытался урегулировать конфликт мирным путём.
Смолов добавил, что с самого начала хотел напрямую связаться с пострадавшим и компенсировать возможный вред здоровью и моральный ущерб. Однако ему это не удалось, так как начали появляться незнакомые люди, которых он не видел и которые, по его словам, не имели отношения к ситуации. Эти лица угрожали ему, шантажировали и требовали деньги. Смолов подчеркнул, что изначально намеревался пойти на примирение с потерпевшим и действовать строго в рамках закона.
«В связи с этим мной было принято решение написать заявление в полицию», — подытожил Смолов.
После драки в кафе в центре Москвы у футболиста Федора Смолова пострадавшие вымогали у спортсмена 20 млн рублей, напоминает Теlegram-канал «Радиоточка НСН».
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