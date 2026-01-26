Смолин раскритиковал идею ограничить число платных мест в колледжах

Лишать людей, готовых платить за получение образования, такой возможности – неправильно и нелогично, сказал НСН Олег Смолин.

Сокращая платный набор в колледжи, стоит подумать о том, как те, кто сегодня учится на платной основе, смогут продолжить обучение, заявил в беседе с НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

В Госдуме назвали популярные специальности в колледжах в 2025 году

В Госдуму до конца весенней сессии в июле 2026 года планируют внести законопроект об ограничении платных мест в колледжах, пишут «Известия» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Викторию Абрамченко. По ее словам, массовый платный набор чаще всего встречается на «популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда» программах. Ограничения платных мест в колледжах нужны, поскольку реальный сектор экономики испытывает дефицит квалифицированных рабочих и специалистов. Смолин заметил, что ограничение платных мест не решит проблему.

«По Конституции, среднее профобразование у нас общедоступно и бесплатно, то есть должно финансировать за счет бюджета. По факту примерно 40% всего среднего профессионального образования финансируется за счет граждан, родителей. Есть специальности, где до 90% мест платные. Это, к примеру, юристы, фармацевты. Даже по рабочим специальностям примерно 8% студентов учатся за деньги. Сокращая платный набор в колледжи, нужно понимать, что будет с детьми, которые сейчас учатся платно. По одной из версий они пойдут в школы. Но Госдума приняла закон об эксперименте в ряде регионов России, позволяющим на основании баллов ЕГ не допускать в 10 класс. Был бы рад, если бы число бесплатных учебных мест в колледжах увеличилось. Если просто сокращать платные учебные места, то последствия могут оказаться неожиданными и не факт, что благополучными для детей. Мне кажется, если люди готовы платить за свое образование, то лишать их такого права неправильно и нелогично», - заметил он.

Студентов-инженеров напугали нехваткой рабочих мест

Собеседник НСН добавил, что при сокращении платных мест некоторые колледжи не смогут предоставить бюджетные места для льготных категорий абитуриентов.

«Некоторые колледжи потеряют значительную часть доходов. Как я понимаю, никто не предполагает увеличивать поддержку регионов на среднее профессиональное образование, пока ничего подобного в бюджете нет. Поэтому может возникнуть ситуация, когда колледжи не смогут бесплатно учить ребят, которых учат сейчас за счет студентов на платной основе. К примеру, это ребята с инвалидностью, дети участников боевых действий и так далее», - объяснил Смолин.

Сенатор предупредил о рисках инициативы по профобучению для несдавших ГИА

По его словам, предложение ограничить платные места в колледжах не поможет повысить востребованность инженерных специальностей, поскольку для этого необходимо прежде всего предоставить специалистам достойную оплату труда.

«На инженерные специальности, как правило, идут ребята, которые после 11 класса поступают в вузы. Если их увеличится, удастся их хорошо подготовить по физике, химии, другим естественным наукам, может быть, это поможет увеличению числа инженеров. Но ключевой вопрос не в ограничении платного набора, а в повышении статуса специалистов, которые нужны стране. К примеру, мы испытываем дефицит педагогических работников. Много ребят поступают в педагогические вузы, но по данным Минтруда, 25% отчисляются на стадии обучения. Через год после вуза педагогами работают 42% выпускников, то есть около 30% тех, кто поступал. Так происходит не потому, что плоха педагогическая работа, а потому, что, к сожалению, за нее очень плохо платят в большинстве регионов России. Увы, и по инженерным специальностям в ряде случаев ситуация похожая», - заявил он.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон, продлевающий до 2029 года эксперимент, в рамках которого выпускники 9-х классов, планирующие получить среднее профессиональное образование (СПО), сдавали только два экзамена вместо четырех - русский язык и математику. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, анализ итогов приемной кампании показал эффективность данного механизма, которым воспользовались 28% девятиклассников, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГосдумаОбразованиеКолледжи

Горячие новости

Все новости

партнеры