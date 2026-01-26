В Госдуму до конца весенней сессии в июле 2026 года планируют внести законопроект об ограничении платных мест в колледжах, пишут «Известия» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Викторию Абрамченко. По ее словам, массовый платный набор чаще всего встречается на «популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда» программах. Ограничения платных мест в колледжах нужны, поскольку реальный сектор экономики испытывает дефицит квалифицированных рабочих и специалистов. Смолин заметил, что ограничение платных мест не решит проблему.

«По Конституции, среднее профобразование у нас общедоступно и бесплатно, то есть должно финансировать за счет бюджета. По факту примерно 40% всего среднего профессионального образования финансируется за счет граждан, родителей. Есть специальности, где до 90% мест платные. Это, к примеру, юристы, фармацевты. Даже по рабочим специальностям примерно 8% студентов учатся за деньги. Сокращая платный набор в колледжи, нужно понимать, что будет с детьми, которые сейчас учатся платно. По одной из версий они пойдут в школы. Но Госдума приняла закон об эксперименте в ряде регионов России, позволяющим на основании баллов ЕГ не допускать в 10 класс. Был бы рад, если бы число бесплатных учебных мест в колледжах увеличилось. Если просто сокращать платные учебные места, то последствия могут оказаться неожиданными и не факт, что благополучными для детей. Мне кажется, если люди готовы платить за свое образование, то лишать их такого права неправильно и нелогично», - заметил он.