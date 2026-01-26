Смолин раскритиковал идею ограничить число платных мест в колледжах
Лишать людей, готовых платить за получение образования, такой возможности – неправильно и нелогично, сказал НСН Олег Смолин.
Сокращая платный набор в колледжи, стоит подумать о том, как те, кто сегодня учится на платной основе, смогут продолжить обучение, заявил в беседе с НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
В Госдуму до конца весенней сессии в июле 2026 года планируют внести законопроект об ограничении платных мест в колледжах, пишут «Известия» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Викторию Абрамченко. По ее словам, массовый платный набор чаще всего встречается на «популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда» программах. Ограничения платных мест в колледжах нужны, поскольку реальный сектор экономики испытывает дефицит квалифицированных рабочих и специалистов. Смолин заметил, что ограничение платных мест не решит проблему.
«По Конституции, среднее профобразование у нас общедоступно и бесплатно, то есть должно финансировать за счет бюджета. По факту примерно 40% всего среднего профессионального образования финансируется за счет граждан, родителей. Есть специальности, где до 90% мест платные. Это, к примеру, юристы, фармацевты. Даже по рабочим специальностям примерно 8% студентов учатся за деньги. Сокращая платный набор в колледжи, нужно понимать, что будет с детьми, которые сейчас учатся платно. По одной из версий они пойдут в школы. Но Госдума приняла закон об эксперименте в ряде регионов России, позволяющим на основании баллов ЕГ не допускать в 10 класс. Был бы рад, если бы число бесплатных учебных мест в колледжах увеличилось. Если просто сокращать платные учебные места, то последствия могут оказаться неожиданными и не факт, что благополучными для детей. Мне кажется, если люди готовы платить за свое образование, то лишать их такого права неправильно и нелогично», - заметил он.
Собеседник НСН добавил, что при сокращении платных мест некоторые колледжи не смогут предоставить бюджетные места для льготных категорий абитуриентов.
«Некоторые колледжи потеряют значительную часть доходов. Как я понимаю, никто не предполагает увеличивать поддержку регионов на среднее профессиональное образование, пока ничего подобного в бюджете нет. Поэтому может возникнуть ситуация, когда колледжи не смогут бесплатно учить ребят, которых учат сейчас за счет студентов на платной основе. К примеру, это ребята с инвалидностью, дети участников боевых действий и так далее», - объяснил Смолин.
По его словам, предложение ограничить платные места в колледжах не поможет повысить востребованность инженерных специальностей, поскольку для этого необходимо прежде всего предоставить специалистам достойную оплату труда.
«На инженерные специальности, как правило, идут ребята, которые после 11 класса поступают в вузы. Если их увеличится, удастся их хорошо подготовить по физике, химии, другим естественным наукам, может быть, это поможет увеличению числа инженеров. Но ключевой вопрос не в ограничении платного набора, а в повышении статуса специалистов, которые нужны стране. К примеру, мы испытываем дефицит педагогических работников. Много ребят поступают в педагогические вузы, но по данным Минтруда, 25% отчисляются на стадии обучения. Через год после вуза педагогами работают 42% выпускников, то есть около 30% тех, кто поступал. Так происходит не потому, что плоха педагогическая работа, а потому, что, к сожалению, за нее очень плохо платят в большинстве регионов России. Увы, и по инженерным специальностям в ряде случаев ситуация похожая», - заявил он.
Ранее депутаты Госдумы приняли закон, продлевающий до 2029 года эксперимент, в рамках которого выпускники 9-х классов, планирующие получить среднее профессиональное образование (СПО), сдавали только два экзамена вместо четырех - русский язык и математику. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, анализ итогов приемной кампании показал эффективность данного механизма, которым воспользовались 28% девятиклассников, передает «Радиоточка НСН».
