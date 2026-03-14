Трамп заявил, что сроки окончания конфликта с Ираном неизвестны

Президент США Дональд Трамп не стал давать прогнозов относительно сроков окончания конфликта с Ираном. Об этом он рассказал журналистам.

Как отметил глава Белого дома, он «не может сказать», когда завершится противостояние.

«То есть у меня есть свое видение... Это продлится столько, сколько потребуется», - сказал Трамп.

Ранее президент США, говоря о конфликте с Ираном, указал, что у Вашингтона «беспрецедентная огневая мощь, безлимитный запас боеприпасов и много времени».

