Трамп заявил, что сроки окончания конфликта с Ираном неизвестны
14 марта 202602:20
Президент США Дональд Трамп не стал давать прогнозов относительно сроков окончания конфликта с Ираном. Об этом он рассказал журналистам.
Как отметил глава Белого дома, он «не может сказать», когда завершится противостояние.
«То есть у меня есть свое видение... Это продлится столько, сколько потребуется», - сказал Трамп.
Ранее президент США, говоря о конфликте с Ираном, указал, что у Вашингтона «беспрецедентная огневая мощь, безлимитный запас боеприпасов и много времени».
- СМИ назвали настоящее имя художника Бэнкси
- В Швеции задержали гражданина РФ - капитана танкера Sea Owl
- Американцам рекомендовали покинуть Ирак на фоне эскалации
- «Развод бьет по детям»: Зачем замедлять процесс развода через «Госуслуги»
- Болтон назвал ослабление санкций на нефть «подарком» Кремлю
- «Риски слишком велики»: Почему в Москве снизилось число угонов
- США отправили на Ближний Восток 10 тысяч украинских дронов
- Весенние паводки могут резко снизить стоимость дачи
- Фильму «Богатыри» с Романом Курцыным предрекли успех в прокате