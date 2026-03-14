СМИ назвали настоящее имя художника Бэнкси

Британский художник Бэнкси, скрывающий свою личность, при рождении звался Робином Ганнингэмом, однако с возрастом сменил имя. Об этом рассказал экс-агент и фотограф Стив Лазаридес в интервью Reuters.

В 2008 году газета The Mail on Sunday впервые написала о том, что Бэнкси на самом деле - Робин Ганнингэм. Лазаридес подтвердил правдивость этих данных, однако отметил, что после выхода публикации художник сменил имя.

По словам агента, в 2008 году он и Бэнкси приняли решение разойтись по обоюдному согласию. Еще в качестве менеджера Лазаридес организовал юридический процесс по смене имени художника. Агент пообещал не раскрывать новое имя Бэнкси.

Как пишет Reuters, художник выбрал для себя имя Дэвид Джонс - одно из наиболее часто встречаемых в Великобритании. Неизвестно, использует ли он его сейчас.

Ранее юрист Екатерина Духина в разговоре с НСН заявила, что работы Бэнкси представляют слишком высокую ценность, чтобы художника посадили или заставили раскрыть себя и свою личность.

