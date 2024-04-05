Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ с учетом пересдач
Минпросвещения и Роспотребнадзор подготовили проект расписания единого государственного экзамена на текущий год. Соответствующий документ размещен на портале нормативно-правовых актов.
Так, экзамены по географии, литературе и химии запланированы на 23 мая, по русскому языку — на 28 мая, по математике (базовый и профильный уровни) — на 31 мая. При этом в июне пройдут ЕГЭ по обществознанию и физике (4 июня), по информатике и устная часть по иностранным языкам (7, 8 июня), по биологии, истории, письменная часть по иностранным языкам (11 июня).
Предполагается, что выпускники смогут пересдать экзамен по одному предмету до конца приемной кампании. Пересдачи запланированы на 4 июля (информатика, обществознание, русский язык, физика, химия, письменная часть по иностранным языкам) и 5 июля (биология, география, математика, история, литература, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам).
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что первые пересдачи одного из предметов ЕГЭ поставят на 4 и 5 июля, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru