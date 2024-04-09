В Госдуме предложили отменить ЕГЭ для детей из затопленных регионов
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила освободить детей из затопленных округов РФ от сдачи обязательных ОГЭ и ЕГЭ. Как сообщает РИА Новости, соответствующее обращение она направила министру просвещения Сергею Кравцову.
Депутат указала, что к ней обратились педагоги и администрации школ, а также обеспокоенные родители выпускников, которые указали что из-за паводка и введения режима ЧС «подготовительный процесс был нарушен», а отстутствие связи и техники делает невозможным дистанционное обучение.
По мнению Останиной, школьникам, заканчивающим девятый класс, аттестаты можно было бы выдать по результатам промежуточной аттестации, а одиннадцатиклассникам - по результатам промежуточной аттестации или ЕГЭ.
«Прошу вас... рассмотреть вопрос об утверждении перечня школ, расположенных в зоне ЧС, на обучающихся которых распространить особенности прохождения государственной итоговой аттестации», - говорится в обращении на имя Кравцова.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что выпускников школ, которые находятся в приграничных районах региона, освободили от сдачи итоговых экзаменов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru