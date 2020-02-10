Смирнов: Более 90% иностранных студентов возвращается на родину после учебы в России
В пресс-центре НСН состоялась пресс-конференция на тему «Приток мозгов: Заменят ли иностранцы россиян на рынке труда?».
На прошлой неделе, 6 февраля 2020 года, президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранным студентам, обучающимся на очной форме аккредитованных российских учебных заведений, работать без специального разрешения наравне с гражданами России. В связи с этим, стали высказываться мнения, что конкуренция с иностранными специалистами на российском рынке труда негативно скажется на трудоустройстве молодых российских специалистов.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в пресс-центре НСН заявил, что более 90% иностранных студентов, после окончания российского вуза, возвращаются на Родину.
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«Подавляющее большинство – порядка 90% - возвращаются в свои страны. По КНР это практически 100%, по другим странам чуть меньше, но более 90% возвращаются. При этом, российское государство целенаправленно создаёт возможности, чтобы лучшие из выпускников закреплялись в российских вузах – поступали в ординатуру, аспирантуру – и, через них устанавливались прочные связи с теми странами, из которых они приехали», - сказал Смирнов.
Ранее в пресс-центре НСН он отметил, что Россия это единственная страна в мире, где иностранный студент может свободно работать наравне с гражданином РФ.
«Тот либеральный подход, который сегодня реализован в Российской Федерации, является новаторским в силу того, что ни в одной из стран мира, которые конкурируют на рынке образовательных услуг, этого подхода нет», - уточнил он.
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