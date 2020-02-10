Смирнов: Более 90% иностранных студентов возвращается на родину после учебы в России

«Подавляющее большинство – порядка 90% - возвращаются в свои страны. По КНР это практически 100%, по другим странам чуть меньше, но более 90% возвращаются. При этом, российское государство целенаправленно создаёт возможности, чтобы лучшие из выпускников закреплялись в российских вузах – поступали в ординатуру, аспирантуру – и, через них устанавливались прочные связи с теми странами, из которых они приехали», - сказал Смирнов.

Ранее в пресс-центре НСН он отметил, что Россия это единственная страна в мире, где иностранный студент может свободно работать наравне с гражданином РФ.

«Тот либеральный подход, который сегодня реализован в Российской Федерации, является новаторским в силу того, что ни в одной из стран мира, которые конкурируют на рынке образовательных услуг, этого подхода нет», - уточнил он.

