Смирнов: Россия единственная страна в мире, где иностранный студент может свободно работать
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Приток мозгов: Заменят ли иностранцы россиян на рынке труда?».
6 февраля 2020 года был подписан президентом России Владимиром Путиным и обнародован закон, позволяющий иностранным студентам, обучающимся на очной форме аккредитованных российских учебных заведений, работать без специального разрешения наравне с гражданами России. По мнению инициаторов закона, норма приведёт к увеличению количества высококвалифицированных специалистов, что должно поспособствовать социально-экономическому развитию страны.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в пресс-центре НСН заявил, что аналогов столь либерального подхода к трудоустройству иностранных студентов нет ни в одной стране мира.
«Тот либеральный подход, который сегодня реализован в Российской Федерации, является новаторским в силу того, что ни в одной из стран мира, которые конкурируют на рынке образовательных услуг, этого подхода нет. Сегодня ни в странах Евросоюза, ни в США, ни в Великобритании студенты, въехавшие в соответствующую страну для получения профессионального образования, не имеют возможности трудиться полный рабочий день по тому графику, по которому им удобно. То есть везде существуют ограничения. В Российской Федерации на сегодняшний день эти ограничения полностью сняты», - сказал Смирнов.
До принятия закона иностранные студенты могли устроиться на работу в России только при условии получения специального разрешения.
Ранее сенатор Смирнов в эфире НСН назвал причины разрешения иностранным студентам свободно работать в России.
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