Смирнов: Россия единственная страна в мире, где иностранный студент может свободно работать

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Приток мозгов: Заменят ли иностранцы россиян на рынке труда?».

6 февраля 2020 года был подписан президентом России Владимиром Путиным и обнародован закон, позволяющий иностранным студентам, обучающимся на очной форме аккредитованных российских учебных заведений, работать без специального разрешения наравне с гражданами России. По мнению инициаторов закона, норма приведёт к увеличению количества высококвалифицированных специалистов, что должно поспособствовать социально-экономическому развитию страны.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в пресс-центре НСН заявил, что аналогов столь либерального подхода к трудоустройству иностранных студентов нет ни в одной стране мира.