Депутат Загребин рассказал, откуда будут приезжать студенты за возможностью совмещать учебу с работой

«На первом месте стоят студенты из нашей соседней братской республики Казахстан, на втором месте студенты из Китайской Народной Республики, следом за ними идут студенты, которые приезжают к нам из Узбекистана. Одним словом, приоритет в российском образовании понятен, это бывшие республики Советского Союза, плюс страны, которые к нам расположены и духовно близки», - сказал Загребин.

По мнению инициаторов закона, норма приведёт к увеличению количества высококвалифицированных специалистов, что должно поспособствовать социально-экономическому развитию страны.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в пресс-центре НСН заявил, что Россия является единственной страной в мире, где иностранный студент может работать наравне с гражданами этого государства.



