Депутат Загребин рассказал, откуда будут приезжать студенты за возможностью совмещать учебу с работой
В пресс-центре НСН прошла пресс-конференция на тему «Приток мозгов: Заменят ли иностранцы россиян на рынке труда?».
6 февраля 2020 года был подписан президентом России Владимиром Путиным и обнародован закон, позволяющий иностранным студентам, обучающимся на очной форме аккредитованных российских учебных заведений, работать без специального разрешения наравне с гражданами России.
Депутат Государственной думы, куратор Экспертного совета по международному сотрудничеству в сферах образования и науки при комитете Госдумы по образованию и науке Алексей Загребин в пресс-центре НСН рассказал из каких стран молодежь едет учиться в Россию.
«На первом месте стоят студенты из нашей соседней братской республики Казахстан, на втором месте студенты из Китайской Народной Республики, следом за ними идут студенты, которые приезжают к нам из Узбекистана. Одним словом, приоритет в российском образовании понятен, это бывшие республики Советского Союза, плюс страны, которые к нам расположены и духовно близки», - сказал Загребин.
По мнению инициаторов закона, норма приведёт к увеличению количества высококвалифицированных специалистов, что должно поспособствовать социально-экономическому развитию страны.
Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в пресс-центре НСН заявил, что Россия является единственной страной в мире, где иностранный студент может работать наравне с гражданами этого государства.
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