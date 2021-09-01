«Уполовинимся и исчезнем». Демограф оценил слова Путина о населении в 500 млн
Юрий Крупнов заявил, что демографическая ситуация в стране не связана с революцией и распадом СССР, а также отметил, что к концу столетия население России может сократиться еще вдвое.
Население России, по некоторым оценкам, могло к настоящему моменту достигнуть 500 миллионов человек, если бы не революция 1917 года и распад Советского Союза, заявил президент страны Владимир Путин.
Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, о каких «оценках» идет речь и что на самом деле повлияло на демографический спад в стране.
«Владимир Владимирович сказал о предсказании Менделеева. Дмитрий Иванович предвещал, что к концу 20 века будет 500 миллионов. Это то, что предсказано нам более 100 лет назад, в конце 19 века, тогда население было порядка 80 миллионов. Проблема в том, что Дмитрий Иванович, конечно, очень серьезно ошибся, не потому, что он плохой ученый, а потому, что совершенно не учитывал то, что на самом деле во всех странах мира, независимо от революции и распада СССР, рождаемость резко упала. Если брать суммарный коэффициент рождаемости, условно - число детей на одну семью, то во время Менделеева можно было говорить в среднем о пяти детях на семью, а дальше во всем мире это снижалось. Это был общемировой процесс, люди перестали хотеть рожать детей. Это было связано с тем, что женщина была вытянута индустриальным задачами из дома, пошла на работу, женщины стали резко строить карьеру и так далее. Модной стала малодетная семья, сегодня, по сути, речь идет о полутородетной семье, как и у нас в России. Это не вопрос революции и распада СССР, потому что уже к распаду СССР количество детей в семье было ниже двух, что уже ниже уровня простого воспроизводства», - объяснил Крупнов.
По его словам, демографическая ситуация в стране без «революционных» изменений будет только ухудшаться, что угрожает не только жизни русского народа, но и ставит под сомнение существование страны в будущем.
«Нам, конечно, нужно несколько сот миллионов человек, а по-хорошему – русский миллиард, потому что мы вступили уже достаточно давно в соревнование миллиардных цивилизаций. Я уже не говорю про Китай и Индию, это очевидно, англосаксы – порядка 600 миллионов, исламская цивилизация – порядка миллиарда и более человек сегодня и так далее, плюс еще будут новые цивилизационные очаги возникать в той же Африке. Нам нужно наращивать свое население, без этого мы просто погибнем, потому что, если будет как сегодня, нас останется 70 миллионов к концу столетия. Если мы кардинально, революционно не изменим способ жизни в стране, мы уполовинимся на такой территории, которая составляет одну седьмую часть мировой суши, в окружении миллиардных цивилизаций. 70 миллионов на самой большой в мире территории несовместимы с жизнью России и русского народа», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее ретейлер, предприниматель Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для решения демографических проблем «вымирающей» страны потребуются десятилетия. Так он прокомментировал нехватку водителей при перевозках продукции. По его словам, необходимо создавать социально-экономические условия, чтобы граждане смогли спокойно и безопасно рожать и воспитывать детей, а не списывать все на 90-е и эхо войны.
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