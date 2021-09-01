«Уполовинимся и исчезнем». Демограф оценил слова Путина о населении в 500 млн

Население России, по некоторым оценкам, могло к настоящему моменту достигнуть 500 миллионов человек, если бы не революция 1917 года и распад Советского Союза, заявил президент страны Владимир Путин.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, о каких «оценках» идет речь и что на самом деле повлияло на демографический спад в стране.

«Владимир Владимирович сказал о предсказании Менделеева. Дмитрий Иванович предвещал, что к концу 20 века будет 500 миллионов. Это то, что предсказано нам более 100 лет назад, в конце 19 века, тогда население было порядка 80 миллионов. Проблема в том, что Дмитрий Иванович, конечно, очень серьезно ошибся, не потому, что он плохой ученый, а потому, что совершенно не учитывал то, что на самом деле во всех странах мира, независимо от революции и распада СССР, рождаемость резко упала. Если брать суммарный коэффициент рождаемости, условно - число детей на одну семью, то во время Менделеева можно было говорить в среднем о пяти детях на семью, а дальше во всем мире это снижалось. Это был общемировой процесс, люди перестали хотеть рожать детей. Это было связано с тем, что женщина была вытянута индустриальным задачами из дома, пошла на работу, женщины стали резко строить карьеру и так далее. Модной стала малодетная семья, сегодня, по сути, речь идет о полутородетной семье, как и у нас в России. Это не вопрос революции и распада СССР, потому что уже к распаду СССР количество детей в семье было ниже двух, что уже ниже уровня простого воспроизводства», - объяснил Крупнов.