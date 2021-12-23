Путин: Счастье отцовства и материнства выше денег
Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о демографической ситуации в стране. По его словам, необходимо не только материально помогать семьям, но и влиять на сознание людей, убеждать их в том, что семья – это счастье.
«Поднять на ноги малыша – это довольно сложное дело, и в финансовом отношении очень непростое, поэтому все наши действия, в том числе, во время пандемии были нацелены на то, чтобы поддержать семьи с детьми. Наша задача заключается в том, чтобы в ближайшее время выстроить всю цепочку поддержки материнства и детства. Есть, конечно, вещи более тонкие и глубоколежащие. Проблема демографии есть во всех индустриальных странах, посмотрите на Европу — везде одно и то же. Меняются приоритеты в жизни людей, в том числе в жизни женщин детородного возраста. Карьера и благосостояние важны, но понимание того, что счастье, радость отцовства и материнства выше материального благополучия должно постепенно, спокойно, без навязывания извне, внедряться в сознание людей. Делать это нужно талантливо, тонко, с помощью деятелей искусства и общественных организаций», - отметил президент.
Семнадцатая по счету пресс-конференция Владимира Путина в этом году проходит в очном формате. На нее аккредитованы 507 журналистов.
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