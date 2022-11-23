СМИ: Живущие на круизном лайнере в Шотландии украинцы пожаловались на русскоговорящий экипаж

Из-за нехватки жилья для беженцев в Шотландии около 1700 украинцев разместили на судне MS Victoria в местном порту, указывает телеканал «360». Daily Mail отмечает, что переселенцы недовольны стесненными условиями, трудностями с доступом к пособиям и билетам на транспорт, низкой скоростью Интернета, трудностями с обеспечением образовательного процесса для детей. Кроме того, беженцам не понравилось, что «их держат на судне с русскоговорящим экипажем», пишет Ura.ru.

При этом городской совет Эдинбурга отмечает, что официальных обращений от живущих на корабле украинцев по перечисленным вопросам не поступало.

Лидер шотландской Либерально-демократической партии Алекс Коул-Гамильтон предупредил, что при нынешних темпах размещения беженцев многим переселенцам «могут грозить годы на борту круизного лайнера».

