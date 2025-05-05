Трамп не знает, встретится ли с Путиным в Саудовской Аравии

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что не знает, встретится ли с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Саудовскую Аравию.

«Загоняют в ловушку»: Трамп заявил о «дедлайне» для Путина по прекращению огня

Так он ответил на вопрос, состоится ли встреча с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее Трамп заявил, что их контакт может произойти после этой поездки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры