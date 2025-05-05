Трамп не знает, встретится ли с Путиным в Саудовской Аравии
5 мая 202506:19
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что не знает, встретится ли с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Саудовскую Аравию.
Так он ответил на вопрос, состоится ли встреча с Путиным в Саудовской Аравии.
Ранее Трамп заявил, что их контакт может произойти после этой поездки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru