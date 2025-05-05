СМИ: У Пакистана осталось оружия на четыре дня войны из-за Украины

Это произошло из-за поставок снарядов Украине. По данным издания, Исламабад вел тайные поставки Киеву с 2022 года. Прибыль дорого обошлась Пакистану, так как внутренние запасы быстро истощились.

На возможности вооруженных сил также повлияли экономический кризис, высокая инфляция и сокращение валютных резервов.

Ранее Евросоюз призвал Пакистан и Индию к мирному диалогу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

