СМИ: У Пакистана осталось оружия на четыре дня войны из-за Украины

У Пакистана осталось оружия на четыре дня полномасштабной войны, сообщает Indian Express.

Пакистан: Индия нанесет удар в течение трех суток

Это произошло из-за поставок снарядов Украине. По данным издания, Исламабад вел тайные поставки Киеву с 2022 года. Прибыль дорого обошлась Пакистану, так как внутренние запасы быстро истощились.

На возможности вооруженных сил также повлияли экономический кризис, высокая инфляция и сокращение валютных резервов.

Ранее Евросоюз призвал Пакистан и Индию к мирному диалогу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: travelask.ru
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