СМИ: У Пакистана осталось оружия на четыре дня войны из-за Украины
5 мая 202505:19
У Пакистана осталось оружия на четыре дня полномасштабной войны, сообщает Indian Express.
Это произошло из-за поставок снарядов Украине. По данным издания, Исламабад вел тайные поставки Киеву с 2022 года. Прибыль дорого обошлась Пакистану, так как внутренние запасы быстро истощились.
На возможности вооруженных сил также повлияли экономический кризис, высокая инфляция и сокращение валютных резервов.
Ранее Евросоюз призвал Пакистан и Индию к мирному диалогу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru