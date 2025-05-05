Трамп приказал восстановить тюрьму Алькатрас

Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что распорядился восстановить и открыть знаменитую тюрьму Алькатрас, которая находится на острове в заливе Сан-Франциско.

Это необходимо для отправки туда самых опасных преступников. По словам президента, открытие тюрьмы станет «символом закона, порядка и справедливости».

В 1963 году тюрьма на острове Алькатрас была закрыта. Согласно официальной версии, причиной этому стали слишком большие расходы на содержание заключенных на острове.

