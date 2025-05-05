Трамп приказал восстановить тюрьму Алькатрас
5 мая 202503:28
Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что распорядился восстановить и открыть знаменитую тюрьму Алькатрас, которая находится на острове в заливе Сан-Франциско.
Это необходимо для отправки туда самых опасных преступников. По словам президента, открытие тюрьмы станет «символом закона, порядка и справедливости».
В 1963 году тюрьма на острове Алькатрас была закрыта. Согласно официальной версии, причиной этому стали слишком большие расходы на содержание заключенных на острове.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru