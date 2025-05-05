Толпа устроила давку в магазине из-за кроссовок в Дагестане
5 мая 202505:33
В дагестанском Кизляре толпа устроила давку в спортивном магазине, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло из-за распродажи кроссовок по 99 рублей. Ее решил устроить магазин Sport Centre. Это спровоцировало сначала очереди на вход в торговую точку, а затем настоящее безумие.
Прорвавшись внутрь, покупатели выносили товар, нанеся магазину значительный ущерб. В результате полки и стеллажи сломаны, а на полу осталась гора мусора.
Отмечается, что никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru