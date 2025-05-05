Толпа устроила давку в магазине из-за кроссовок в Дагестане

Это произошло из-за распродажи кроссовок по 99 рублей. Ее решил устроить магазин Sport Centre. Это спровоцировало сначала очереди на вход в торговую точку, а затем настоящее безумие.

Прорвавшись внутрь, покупатели выносили товар, нанеся магазину значительный ущерб. В результате полки и стеллажи сломаны, а на полу осталась гора мусора.

Отмечается, что никто не пострадал.

