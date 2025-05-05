СМИ: Операцию в Газе расширят после поездки Трампа на Ближний Восток

Израиль одобрил расширение наземной операции в секторе Газа, сообщает Axios.

Трамп заявил, что Израиль передаст США сектор Газа по завершении конфликта

Оно произойдет после завершения поездки американского президента Дональда Трампа на Ближний Восток через две недели. Отмечается, что до тех пор усилия по достижению перемирия будут продолжаться.

Ранее Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, чтобы подорвать контроль движения ХАМАС над населением анклава, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампИзраильСектор Газа

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