СМИ: Операцию в Газе расширят после поездки Трампа на Ближний Восток
5 мая 202504:01
Израиль одобрил расширение наземной операции в секторе Газа, сообщает Axios.
Оно произойдет после завершения поездки американского президента Дональда Трампа на Ближний Восток через две недели. Отмечается, что до тех пор усилия по достижению перемирия будут продолжаться.
Ранее Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа, чтобы подорвать контроль движения ХАМАС над населением анклава, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Операцию в Газе расширят после поездки Трампа на Ближний Восток
- Трамп приказал восстановить тюрьму Алькатрас
- Собянин: ПВО отразила атаку беспилотников в Подольске
- СМИ: «Папамобиль» переоборудуют в медпункт для детей в Газе
- СМИ: В небе над Воронежем прогремели взрывы
- Трамп: Главы Евросоюза просили позвонить Путину
- Пожару в жилом доме в Москве предшествовал звук взрыва
- Белый дом опубликовал фото Трампа в костюме джедая
- Один из пострадавших при пожаре в доме в Москве находится в тяжелом состоянии
- Собянин: Оперативные службы работают на месте пожара в жилом доме
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru