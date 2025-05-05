СМИ: Тела погибших при пожаре в доме в Москве сняли через окна

Тела погибших при пожаре в жилом доме в Москве сняли с окон, сообщает РИА Новости.

Один из пострадавших при пожаре в доме в Москве находится в тяжелом состоянии

В результате возгорания погибли два человека. Еще шесть получили травмы.

Звук взрыва предшествовал пожару в жилом доме в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:МоскваПожар

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