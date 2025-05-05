СМИ: Тела погибших при пожаре в доме в Москве сняли через окна
5 мая 202506:32
Тела погибших при пожаре в жилом доме в Москве сняли с окон, сообщает РИА Новости.
В результате возгорания погибли два человека. Еще шесть получили травмы.
Звук взрыва предшествовал пожару в жилом доме в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru